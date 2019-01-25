河正宇自我管理靠這招　連李善均都成追隨者

圖文／鏡週刊

韓國男星河正宇身兼演員、編劇、導演、畫家及作家身分，堅持以「步行」做為積極休息且煥然一新前進的理念，深獲共同合作《90分鐘末日倒數》的男星李善均認同，也間接影響眾多韓國影視工作者的態度。

「步行，可以是管理身材的手段。不論過去對職業生涯感到迷茫時，或行程多到無暇自省時，它始終是我自我管理的方式，也是幫助我成為最佳演員的唯一法則！」韓星河正宇對步行的理念及努力不懈，讓共同演出《90分鐘末日倒數》的男星李善均也成為追隨者。

河正宇出身演藝世家，父親是韓國知名資深演員金容建，本名金聖勳的他不願沾父親的光，大學畢業、服完兵役後，2003年以藝名「河正宇」演出電影《瑪德琳蛋糕》開啟演戲之路。

演藝工作不固定造成的焦慮感，讓河正宇愛上作畫，並偏愛以「臉孔」做為主題：「接觸表演後，我習慣觀察人們臉部表情，尤其是細微的部分，包括：挑動的眉毛、閃爍的眼神、鼻尖上的細小汗珠、說話的唇動等，而且畫畫能讓我集中精神。」

不論忙碌的拍戲期間或赴國外旅行，河正宇依然不間斷地作畫：「透過畫畫能完全傳達言語難以表達的想法、心情，也能透過畫畫的過程，回頭檢視走過的演員路，產生新的想法。」他認為，畫畫與表演同樣必須思考如何呈現，「就像在製作電影時，需有不同的創意與想法，達到撫慰人心的作用。」

河正宇坦承學生時期課業表現並不出色，大學演戲、拍短片只覺得新奇有趣。懷抱對任何事的好奇心，讓他時刻覺得不足，只好鞭策自己不斷努力。

河正宇 本名：金聖勳

1978年3月11日生於首爾

韓國中央大學戲劇電影系畢業 代表作： 2018年 《90分鐘末日倒數》《與神同行：最終審判》

2017年 《與神同行》《1987：黎明到來的那一天》

2016年 《失控隧道》春史電影獎最佳男主角

2013年 《繫緊你的安全帶》大阪亞洲電影節最佳潛力獎（導演）

2010年 《黃海追緝》百想藝術大賞電影部門最佳男主角

2009年 《B咖大翻身》百想藝術大賞電影部門最佳男主角

李善均 1975年3月2日生於首爾

韓國首爾綜合藝術大學演劇系畢業 代表作： 2018年 《90分鐘末日倒數》、電視劇《我的大叔》

2014年 《非常警探》

2010年 電視劇《Pasta》

2007年 電視劇《咖啡王子一號店》 得獎紀錄： 2018年 韓國大眾文化藝術獎國務總理表彰賞（電視劇《我的大叔》）

2015年 百想藝術大賞電影部門最佳男主角（《非常警探》）

2010年 西班牙國際電影節最佳男主角（《坡州》）



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