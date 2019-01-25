河正宇自我管理靠這招　連李善均都成追隨者

圖文／鏡週刊
韓國男星河正宇身兼演員、編劇、導演、畫家及作家身分，堅持以「步行」做為積極休息且煥然一新前進的理念，深獲共同合作《90分鐘末日倒數》的男星李善均認同，也間接影響眾多韓國影視工作者的態度。
「步行，可以是管理身材的手段。不論過去對職業生涯感到迷茫時，或行程多到無暇自省時，它始終是我自我管理的方式，也是幫助我成為最佳演員的唯一法則！」韓星河正宇對步行的理念及努力不懈，讓共同演出《90分鐘末日倒數》的男星李善均也成為追隨者。
河正宇出身演藝世家，父親是韓國知名資深演員金容建，本名金聖勳的他不願沾父親的光，大學畢業、服完兵役後，2003年以藝名「河正宇」演出電影《瑪德琳蛋糕》開啟演戲之路。
演藝工作不固定造成的焦慮感，讓河正宇愛上作畫，並偏愛以「臉孔」做為主題：「接觸表演後，我習慣觀察人們臉部表情，尤其是細微的部分，包括：挑動的眉毛、閃爍的眼神、鼻尖上的細小汗珠、說話的唇動等，而且畫畫能讓我集中精神。」
不論忙碌的拍戲期間或赴國外旅行，河正宇依然不間斷地作畫：「透過畫畫能完全傳達言語難以表達的想法、心情，也能透過畫畫的過程，回頭檢視走過的演員路，產生新的想法。」他認為，畫畫與表演同樣必須思考如何呈現，「就像在製作電影時，需有不同的創意與想法，達到撫慰人心的作用。」
河正宇坦承學生時期課業表現並不出色，大學演戲、拍短片只覺得新奇有趣。懷抱對任何事的好奇心，讓他時刻覺得不足，只好鞭策自己不斷努力。
- 本名：金聖勳
- 1978年3月11日生於首爾
- 韓國中央大學戲劇電影系畢業
代表作：
- 2018年 《90分鐘末日倒數》《與神同行：最終審判》
- 2017年 《與神同行》《1987：黎明到來的那一天》
- 2016年 《失控隧道》春史電影獎最佳男主角
- 2013年 《繫緊你的安全帶》大阪亞洲電影節最佳潛力獎（導演）
- 2010年 《黃海追緝》百想藝術大賞電影部門最佳男主角
- 2009年 《B咖大翻身》百想藝術大賞電影部門最佳男主角
- 1975年3月2日生於首爾
- 韓國首爾綜合藝術大學演劇系畢業
代表作：
- 2018年 《90分鐘末日倒數》、電視劇《我的大叔》
- 2014年 《非常警探》
- 2010年 電視劇《Pasta》
- 2007年 電視劇《咖啡王子一號店》
得獎紀錄：
- 2018年 韓國大眾文化藝術獎國務總理表彰賞（電視劇《我的大叔》）
- 2015年 百想藝術大賞電影部門最佳男主角（《非常警探》）
- 2010年 西班牙國際電影節最佳男主角（《坡州》）
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