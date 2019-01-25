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河正宇自我管理靠這招　連李善均都成追隨者

圖文／鏡週刊

韓國男星河正宇身兼演員、編劇、導演、畫家及作家身分，堅持以「步行」做為積極休息且煥然一新前進的理念，深獲共同合作《90分鐘末日倒數》的男星李善均認同，也間接影響眾多韓國影視工作者的態度。

 「步行，可以是管理身材的手段。不論過去對職業生涯感到迷茫時，或行程多到無暇自省時，它始終是我自我管理的方式，也是幫助我成為最佳演員的唯一法則！」韓星河正宇對步行的理念及努力不懈，讓共同演出《90分鐘末日倒數》的男星李善均也成為追隨者。

河正宇出身演藝世家，父親是韓國知名資深演員金容建，本名金聖勳的他不願沾父親的光，大學畢業、服完兵役後，2003年以藝名「河正宇」演出電影《瑪德琳蛋糕》開啟演戲之路。

河正宇熱愛畫畫，並對人的臉孔情有獨鍾。（翻攝自Daum網站）

演藝工作不固定造成的焦慮感，讓河正宇愛上作畫，並偏愛以「臉孔」做為主題：「接觸表演後，我習慣觀察人們臉部表情，尤其是細微的部分，包括：挑動的眉毛、閃爍的眼神、鼻尖上的細小汗珠、說話的唇動等，而且畫畫能讓我集中精神。」

不論忙碌的拍戲期間或赴國外旅行，河正宇依然不間斷地作畫：「透過畫畫能完全傳達言語難以表達的想法、心情，也能透過畫畫的過程，回頭檢視走過的演員路，產生新的想法。」他認為，畫畫與表演同樣必須思考如何呈現，「就像在製作電影時，需有不同的創意與想法，達到撫慰人心的作用。」

河正宇坦承學生時期課業表現並不出色，大學演戲、拍短片只覺得新奇有趣。懷抱對任何事的好奇心，讓他時刻覺得不足，只好鞭策自己不斷努力。

河正宇
  • 本名：金聖勳
  • 1978年3月11日生於首爾
  • 韓國中央大學戲劇電影系畢業

代表作：

  • 2018年　《90分鐘末日倒數》《與神同行：最終審判》
  • 2017年　《與神同行》《1987：黎明到來的那一天》
  • 2016年　《失控隧道》春史電影獎最佳男主角
  • 2013年　《繫緊你的安全帶》大阪亞洲電影節最佳潛力獎（導演）
  • 2010年　《黃海追緝》百想藝術大賞電影部門最佳男主角
  • 2009年　《B咖大翻身》百想藝術大賞電影部門最佳男主角
李善均
  • 1975年3月2日生於首爾
  • 韓國首爾綜合藝術大學演劇系畢業

代表作：

  • 2018年　《90分鐘末日倒數》、電視劇《我的大叔》
  • 2014年　《非常警探》
  • 2010年　電視劇《Pasta》
  • 2007年　電視劇《咖啡王子一號店》

得獎紀錄：

  • 2018年　韓國大眾文化藝術獎國務總理表彰賞（電視劇《我的大叔》）
  • 2015年　百想藝術大賞電影部門最佳男主角（《非常警探》）
  • 2010年　西班牙國際電影節最佳男主角（《坡州》）


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