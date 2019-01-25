贈獎／《樂高玩電影2》「惡搞版」超級英雄帶你飆進外太空！

娛樂中心／綜合報導



備受好評的2014年全球賣座片《樂高玩電影》，在眾所矚目下終於要出續集了。從第一集電影歸隊的配音卡司包括克里斯普萊特聲演艾密特、伊莉莎白班克斯聲演露西（即溫斯黛）、威爾阿奈特聲演樂高蝙蝠俠、尼克奧佛曼聲演鬍鬚鋼（Metal Beard）和愛莉森布里聲演獨角貓（Unikitty），將帶大家進入一趟幽默爆笑的太空之旅。





▲《樂高玩電影2》於2月14日正式上映。（圖／華納兄弟提供）



《樂高玩電影2》找回積木堡的所有主角，展開一場緊湊刺激的全新冒險，攜手拯救他們最愛的城市。自從「一切都超讚」已經過了5年，市民面對一個重大的新威脅，那就是來自外太空的樂高得寶（LEGO DUPLO®）入侵者，這群不速之客摧毀城市的速度讓市民都來不及重建。



為了打敗這群壞蛋，並恢復樂高宇宙的和諧，這場戰役會帶艾密特、露西、蝙蝠俠和他們的朋友們前往遙遠的處女地，包括一個奇妙的音樂銀河。這場旅程會考驗他們的勇氣、創意和拼裝大師的技巧，證明他們是多麼特別。





▲▼《樂高玩電影2》劇照。（圖／華納兄弟提供）





===參加活動！送你搶先看《樂高玩電影2》===

◎活動時間：1/25（五）至 1/28（一）中午 12:00止

◎活動辦法： 請在FB活動貼文下方留言回答： 「 請回答一個在預告片中出現的樂高角色+欲觀賞場次」

立即前往活動貼文參加活動↓↓↓↓↓↓

◎得獎獎項：《樂高玩電影2》2D英文版特映券4張



【台北場】

使用時間：2/12(二) 19:00

使用地點：喜滿客京華影展

【台中場】

使用時間：2/13(三) 19:00

使用地點：台中新光影城

【高雄場】

使用時間：2/13(三) 19:00

使用地點：高雄喜滿客影城



◎得獎公布：1/28 〈一〉14：00公布於本活動頁面

◎領獎方式：

1.得獎人請於1/30(三)前臉書私訊ETtoday看電影粉絲團，留言寫下贈獎項目，提供真實姓名、手機號碼、地址(含郵遞區號)，同意ETtoday合理使用個人資料於活動之用，活動小組收到資料後會盡快將票券寄出，逾時回覆將喪失得獎資格，獎項作廢處理。

2.本活動因故無法進行時，主辦單位保有修改、變更或暫停本活動之權利，如有未盡事宜，悉依主辦單位相關規定或解釋辦理，並得隨時補充公告之。▲ETtoday新聞雲 娛樂中心電話：02-5555-6366#7008 地址：台北市南港區重陽路72號1F