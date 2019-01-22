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Super 7妞妞被渣男劈腿！閨蜜懷孕拋3子..她見「訂婚文」才驚覺

▲▼ 女團《Star Girls》新歌EP記者會 。（圖／記者周書羽攝）

▲女團Star Girls新歌EP記者會 。（圖／記者周書羽攝）

記者盧薇淩／台北報導

曾在網路創下百萬點閱率的台灣女團Super7，一首《麥囉唆》超洗腦，暌違5年，前隊長妞妞重組團「Star Girls」出輯，推出國語單曲《鬼亂怕火》，取諧音「歸懶趴火」，以歌曲逼退渣男。她們21日舉行新EP發片記者會，提到遇渣經驗，隊長妞妞的感情路宛如鄉土劇8點檔，被男友騙財200萬，男友還劈腿閨蜜、搞大肚子，兩人在臉書發文她才驚覺。

團長39歲妞妞被渣男糾纏5年，交往期間被騙車、騙財加總至少200萬，後來她發現男友劈腿閨蜜，態度180度轉變，閨蜜還懷了身孕，為渣男拋棄家中3個小孩、和老公離婚，直到閨蜜和男友訂婚po在臉書，妞妞才驚覺被出賣。不過後來渣男和小三分手，孩子丟給小三養，又回頭找妞妞復合，她說：「我回他『再見，掰掰』。」和渣男分手後，妞妞至今單身，對於戀愛不敢再嘗試。

▲▼ 女團《Star Girls》新歌EP記者會 。（圖／記者周書羽攝）

▲Star Girls各自都遇過不少渣男。（圖／記者周書羽攝）

Star Girls團員表示，都有被渣男糾纏過的經驗，其中小咩高中時曾遇上恐怖情人，「他掐著我脖子說不要離開他。」渣男還在她家樓下割腕，威脅她不能分手，「後來我送她去醫院，先安撫她會跟他再一起，再打給他姊。」而安安則是有男友在河堤邊打給他，威脅「要跟我分手我就跳下去」，她冷淡說：「好啊你跳。」娃比也遇過同時劈腿5人的渣男，Star Girls的感情經驗都一波三折。

年齡25歲到15歲都有，經過一年半的海選，最後8位女生脫穎而出，團長妞妞笑說入團標準胸部至少C奶，但安安則自認：「我本來B但墊到D啦！」她在記者會上甚至被團員爆料「墊屁股」，笑說女團各自心機都很重。

▲▼ 女團《Star Girls》新歌EP記者會 。（圖／記者周書羽攝）

▲Star Girls曾被狂粉騷擾 。（圖／記者周書羽攝）

Star Girls記者會上有不少粉絲到場支持，她們也坦言遇過不少狂粉騷擾。除了被變態跟蹤到家裡，也常收到私密照及自慰影片，其中宛庭更收到開價24-90萬的伴遊價碼，讓她們不堪其擾，更甚的是，安安透露曾在捷運站練舞，有變態中年大叔看著她們性感熱舞，躲在一旁花盆自慰，噁心行徑讓她們嚇得通知捷運站人員，等保全來前該變態快速離去。

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