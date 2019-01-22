異形蜈蚣瘋狂來襲！災難電影《蚣變》台灣演員孤島拍戲「險失溫」

記者洪文／台北報導



災難電影《蚣變》正式開拍，由3位台灣演員余科宏、杜季祥、安于晴擔任男女主角，因片中必須營造無人荒島以及殘破農村的氛圍，選擇大陸浙江一處小島，島上人煙稀少、四面環海，有很多天然斷崖很適合與特效結合。

▲余科宏、杜季祥《蚣變》工作照。（圖／奧瑪優勢提供）



《蚣變》講述了一群人在荒島上智鬥變異大蜈蚣、絕地求生的故事，總監製劉亭佑表示該片以災難、冒險為主題，友情、愛情為輔線，整部電影將人性複雜刻畫地生動深刻，還有孤島實景與超逼真特效相結合，使得影片故事和畫面呈現效果俱佳。

▲安于晴《蚣變》工作照。（圖／奧瑪優勢提供）



據電影公司透露，《蚣變》節奏感很強，緊張的氣氛呼之欲出，異形蜈蚣瘋狂來襲，視覺上將使得觀眾腎上腺素持續飆升，隨著市場上越來越多「科幻猛獸」題材影視的出現，觀眾對於這類題材的影片要求越來越高，《蚣變》的主創團隊更是以最專業的態度完成每一項工作，不僅在劇情上做了創新，製作水準也沒有放鬆，力求打造院線影片質感，實現製作細節與品質的全面升級，只為給觀眾帶來更好的觀影體驗。

▲《蚣變》在寒風中拍攝。（圖／奧瑪優勢提供）



開機當天，體感溫度只有2度，一場在夜晚海邊沙灘的場景，因需表現生日派對的橋段，演員需大秀身材，僅僅穿上簡單的T-Shirt、牛仔褲就必須演出，余科宏、杜季祥二人在岸上，面迎冷冽海風，臉部、手指早已拍到沒有知覺，二人只能全身發抖靠著熱水躲在帳篷取暖，安于晴更險些失溫送醫，在寒冬及物資、交通、醫學都不發達的島上拍戲，考驗著製片團隊的緊急應變能力更考驗著演員們毅力。