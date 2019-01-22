女演員回家後跟老公同時消失！爆出案外案：恐怖前女友剛好回國

我是結婚住在韓國的臺灣人─太咪，2002年喜歡上韓國，2012年結婚嫁..

文／太咪

今天要講的這個新聞，是2016年在韓國滿大的事件，而上個月韓國節目《그것이알고싶다（我想瞭解它）》有進一步的調查，所以拿出來再回顧一次，這事件被稱作「釜山新婚夫婦失蹤事件（부산 신혼부부 실종사건）」。

▲釜山新婚夫婦太太崔勝熙模樣公開。（圖／翻攝自SBS）

事件是這樣的，2016年5月28日，有一對剛結婚六個月的新婚夫婦，突然「蒸發」消失了，他們養的狗都還放在家裡，就這樣不見了，彷彿只是暫時離開家裡似的，連剩菜都還留在廚房，只有兩人的筆電、護照、皮夾跟包包不見了，家中沒有任何外人侵入的痕跡，兩人也沒有留下任何隻字片語，甚至家中也沒有打鬥的痕跡，或是任何血痕。

太太名叫崔勝熙（當時34歲），她本來是話劇演員，當時懷有身孕，27日晚間11點左右下班，去完超市之後，搭乘電梯回到15樓的家裡，CCTV有拍到她拎著袋子回家的畫面，四小時後，28日凌晨三點左右，經營事業的先生全某（34歲）也被CCTV拍到回家的樣子。（不過太太長相跟名字都有被公開，就只有先生被打馬賽克，連全名都沒公開。）

▲監視器有拍到兩人回到家的電梯內畫面，之後就消失無影無蹤。（圖／翻攝自SBS）

他們夫婦住的大樓一共有22個監視器，但是沒有一個監視器拍到他們倆離開家裡的模樣（有新聞說可能因為太晚了畫質不清楚）。

5月28日晚上11:56分，崔女有傳訊息給同事，說自己因為身體的關係，沒辦法再工作了。而同事接到訊息後撥回去給她，電話已經關機了～同一天先生全某，也傳訊息給共事的人說他家裡發生了事情，可能店裡要關一天的門。隔天29號時，他還把經營事業的費用匯給共事者，然後打電話說自己有需要解決的事情，可能有一段時間不能去工作。

▲崔女同事收到她無法繼續工作的簡訊通知。（圖／翻攝自SBS）

31日上午11點左右，先生全某打電話給太太崔女的同事，說他太太沒辦法去上班，接著6月2日時，全某有傳訊息給他爸爸說沒事，此時電話關機的位置竟然是在首爾江東區，之後兩人的行蹤就再也沒有出現在任何地方了。

正當所有人矛頭指向崔女可能被丈夫所殺，卻有媒體說，經過警方調查，發現全某的初戀女友「尹女」有重大嫌疑，周邊的人說，這個尹女無法接受這對夫妻結婚的事實，一直在折磨他們兩個。尹女第一次結婚失敗，她還怪全氏說是他害的。後來全氏跟崔女結婚後，尹女即使再嫁到挪威，兩人還是一直都有聯絡。

▲釜山新婚夫婦住家周邊監視器全沒拍到他們的身影。（圖／翻攝自SBS）

太太崔女的朋友說，尹女還有對全氏說過：「我絕對無法接受你們結婚，你們結婚的話我會把一切都毀掉，不會放過你們的。」這種話。而和先生共事的人也說，『全氏有兩支手機，一支是跟某個女性專用的手機。』

弔詭的是，就在這對夫妻消失的兩周前，尹女剛好回到了韓國（她的先生在她之後也入境韓國了），直到隔月初才離開韓國。《그것이 알고 싶다》這個節目說，尹女回國前有跟娘家媽媽要了一千萬現金使用，而且她回韓國完全沒有跟任何家人說，在韓期間她只用了現金，沒有使用任何其他金融紀錄。

當年警方一度傳喚尹女，但表示並不是以嫌犯的身份，而是以參考證人的身份被傳喚，因為她只有威脅的嫌疑而已。但2017年8月警方已請求國際警察逮捕尹女，但她拒絕被引送回韓國，因此還在挪威，她的身份已從關係人變成嫌疑人，但尹女也在挪威請了律師，拒絕回國，因此韓國這邊會盡量把她帶回來調查。

▲嫁到挪威的尹女，在釜山夫婦倆失蹤前2周回國，失蹤後出國。（圖／翻攝自SBS）

事隔2年半，《그것이 알고 싶다》試圖追到挪威找尹女，但鄰居已表示隔壁住了2年的韓國2名已經搬走很久，本來夫妻倆有小孩，但後來失去了孩子。製作組甚至成功找到尹女老公，但對方強烈拒絕採訪所以也無法再進一步通話。最終找到尹女的哥哥，對方竟說妹妹才是受害者，「她和全氏偶爾會聯絡，說不見面就會加害於她、會讓她死，用這種方式甚至找到我妹在釜山住的套房，曾經掐過她的脖子。」

對於時到今日，尹女突然主張自己才是被害者，節目也訪問到心理學家，推測：「因為現在情勢對尹女不利，也有可能藉此說法否認與全氏的關係。」目前大多推測因為尹女關係，消失的夫妻倆才人間蒸發。

釜山南部警察局的相關人士也表示，『我們認為這對夫婦是長期離家出走，以這個方向在進行搜查，但並不知道他們兩為何出走。他們應該是隱居生活著，先生全氏絕不是犯人。』

也認為：『這對夫婦現在還在國內，應該沒有接受任何人的幫助。但他們沒有使用信用卡、沒有在銀行領錢、沒有使用手機、也沒有任何使用網路的紀錄。』直到現在，這對釜山夫妻的行蹤依舊成謎。

太咪

我是結婚住在韓國的臺灣人─太咪，2002年喜歡上韓國，2012年結婚嫁到韓國，10多年來往返韓國─臺灣的次數已數不清，透過這15年來對韓國的喜愛與認識，要來分享這個國家在我眼中的一切給大家。看更多請到粉絲團【太咪瘋韓國】

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