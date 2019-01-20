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鹿晗機場走VIP通道！　見粉絲苦追…回頭「貼心舉動」暖哭了

記者陳芊秀／綜合報導

大陸男星鹿晗最近前往英國倫敦工作，從出發到返國，都吸引大批粉絲追星。他來到倫敦機場準備搭飛機，被工作人員帶去走VIP通道，這時候做出一個舉動，讓網友直呼暖心。

▲鹿晗倫敦機場走VIP通道，見粉絲苦追暖心回應。（圖／翻攝自微博／鹿晗）

▲鹿晗倫敦機場走VIP通道，見粉絲苦追暖心回應。（圖／翻攝自微博／鹿晗）

據網友拍下影片，鹿晗在倫敦機場被工作人員引導走VIP通道，見到後面有熱情粉絲相送，手指後面詢問：「走普通扶梯吧？」不過身邊的空服員仍建議走原本路線，於是最後答應搭VIP電梯，離開前聽到粉絲道別「下次再來歐洲玩」，雙手合十表達感謝，更微微點頭示意，直到電梯關上門為止。

▲鹿晗倫敦機場走VIP通道，見粉絲苦追暖心回應。（圖／翻攝自微博／影視夜未央）

▲鹿晗被工作人員帶去走VIP通道，手指後面粉絲：「走普通扶梯吧？」（圖／翻攝自微博／影視劇未央）

▲鹿晗倫敦機場走VIP通道，見粉絲苦追暖心回應。（圖／翻攝自微博／影視夜未央）

▲鹿晗被建議照原本路線走，回頭和粉絲道別。（圖／翻攝自微博／影視劇未央）

網友見到送機畫面直呼鹿晗暖心，「只要在確定安全的情況下，他很喜歡和粉絲互動的」、「一直都是暖心鹿」、「暖到骨子裡的素質。」

其實鹿晗暖心事蹟不只一樁，日前到河北博物館出外景，見大批粉絲在零下6度的戶外追星，也主動包車送粉絲回家，車上還準備炸雞飲料等熱食，讓粉絲感動到噴淚。

►鹿晗倫敦走VIP通道，見粉絲追星做出暖心舉動。（影片連結請按此）

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