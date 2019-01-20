看完《與神同行》漫畫　朱智勛版本解怨脈根本「陽光男孩」

文／yeonhee

那天不小心點開了《與神同行》的漫畫，就欲罷不能，一話接一話地一直看，結果不用一天就追完了，哈哈。

漫畫與電影有許多不一樣的地方，然後因為我是看了電影才看漫畫的，所以會有種「喔，原來如此」的感覺湧現。所以今天我就跟大家分享漫畫與電影的角色還原度吧！（大家看了解怨脈一定會嚇死！）

還原度100% — 月值使者 李德春（電影由 金香起 飾演）

本來就聽過她的角色還原度最高，沒想到真的一模一樣啊！跟漫畫裡的一樣，德春很保護小孩們，也很可愛，不過最想不到的是漫畫裡的她，竟然「仰慕著江林公子」喔！

還原度95% — 成造神（電影由 馬東石 飾演）

我認真懷疑作者周灝旻，是不是以馬東石為藍圖來畫這個角色的。那粗壯手臂簡直和馬大叔的如出一轍啊！續集出現的成造神，其實在漫畫裡不只有他守護那個家，而是還有廁神及灶神，他們三人組成的三劍客甚至還與三位陰間使者交手過招呢！

還原度70% — 江林公子（電影由 河正宇 飾演）

我覺得漫畫裡的江林比較帥耶（對不起，正宇叔！）。其實看了漫畫後，我很佩服導演金容華塑造的電影版江林公子，是要有多麼大的腦容量，才可以把江林變成主人公，帶著愧疚並尋求救贖。正宇叔把角色的幽默演了出來，唯一不同是漫畫裡的他有點像花花公子。

還原度65% — 閻羅大王（電影由 李政宰 飾演）

漫畫裡閻羅大王喜歡耕種，而且是要在罪人的舌頭上（漫畫裡他掌管舌尖地獄；電影則是千古沙漠）！有點懶惰的他，唯一和電影一樣的是長得都很好看（誤）。不過漫畫裡的閻羅大王，是因為自己在沒有人引導的情況下找到了地獄，才被掌管陰間的王聘請成為治國者，稍微和電影不同。

還原度60% — 金秀鴻／劉成彥（電影由 金東旭 飾演）

漫畫裡其實他和金自鴻不是兄弟，只是冤死的士兵，兩人為該故事的雙主線共同進行。雖然外貌上還原度沒有很高，不過關於他的故事都一五一十地被寫進了劇本喔。

還原度30% — 金自鴻（電影由 車太鉉 飾演）

與電影的不同，自鴻在漫畫裡是個奮力工作的普通上班族，因為飲酒過度而暴斃。父母仍然健在的他，因為日以繼夜地工作，所以沒能真正盡孝。

還原度0%（應該是負數！）— 解怨脈（電影由 朱智勛 飾演）

我覺得由朱智勛來飾演這個角色是多麼的正確啊！比照漫畫的沈默寡言，以及令德春有點害怕的邪氣，電影裡的猶如添加了陽光元素，瞬間圈了眾多粉絲。第二集「白狼」的背景沒有更動，只有融入了江林的角色，是個不折不扣的武神無誤。

漫畫裡還有許多沒有在電影裡出現的角色，比如說「掌管陽間和陰間的王是兄弟」，「玉皇大帝之子 — 小別王和大別王」等。故事上，我比較喜歡電影版的，因為更加完整及有意義。至於傳出《與神同行》電影版會有第三集，接下來就讓我們屏息以待，看導演怎麼讓我們驚豔，因為漫畫已經完結啦。

不過話說漫畫已經那麼出色，金容華還能營造屬於他的另一個版本，真的是高超。不說了，我要去欣賞漫畫的江林啦～

PS：如果對漫畫還有興趣，我推薦《女神降臨》。不錯看喔，兩位男主角超帥的（別懷疑，因為畫得很真實，所以真的感到他們的帥氣。）

（以上圖片皆翻攝自webtoon、《與神同行》劇照）

yeonhee

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