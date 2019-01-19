ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

胡一天新戲遭控「校園施暴」　不准上廁所…男工作人員掐傷女高生！

記者陳芊秀／綜合報導

大陸男星胡一天接演新劇《暗戀‧橘生淮南》，回歸校園劇學霸角色，劇組更到小說參考的高中「哈爾濱第三中學」取景，掀起一陣現場追星熱潮。不過網友爆料，該劇拍攝期間不讓學生上廁所，還有男性工作人員掐傷女學生的事件，劇組挨轟態度囂張。

▲胡一天回歸演校草，造型首度曝光。（圖／翻攝自微博）

▲胡一天新戲話題多。（圖／翻攝自微博）

一名女高生爆料，《橘生》18日在高中取景，學生上課時，劇組在走廊拍戲，且不讓學生下課、上廁所，午睡時間劇組又發出極大聲音，導致無法午睡休息。她曬出手臂淤青照指控，上廁所被工作人員拖拽，「我是女生，工作人員是男的，我的胳膊被掐青，工作人員依然囂張跋扈。」最後該學生爆粗話嗆：「mdzz這是哈三中不是影視城，以為自己拍戲有多了不起嗎，以為整個學校都是你們的粉絲嗎？欺人太甚了吧。」

▲胡一天、胡冰卿新戲《暗戀‧橘生淮南》校園取景被指控工作人員施暴。（圖／翻攝自微博／Rabbit每日爆料）

▲胡一天、胡冰卿新戲《暗戀‧橘生淮南》，在哈爾濱高中校園取景。（圖／翻攝自微博／Rabbit每日爆料）

▲胡一天、胡冰卿新戲《暗戀‧橘生淮南》校園取景被指控工作人員施暴。（圖／翻攝自微博／Rabbit每日爆料）

▲女高三生指控上廁所被劇組男性工作人員出手掐傷。（圖／翻攝自微博／Rabbit每日爆料）

▲胡一天、胡冰卿新戲《暗戀‧橘生淮南》校園取景被指控工作人員施暴。（圖／翻攝自微博／Rabbit每日爆料）

▲女高生手臂淤青，也掀起陸網震怒。（圖／翻攝自微博／Rabbit每日爆料）

事實上，哈爾濱第三中學被當地人稱為「哈三中」，是大陸黑龍江省升學率、錄取率最高的學校，電視劇《橘生》拍攝爆出學生反感的消息，引發網友高度關注。網友認為拍戲也不該影響學生上課，更有人批評劇組缺德，「你們也是讀書過來的，高三有多重要不知道嗎？」

哈三中學生的抗議照登上微博熱搜，《橘生》劇組19日發文回應：「劇組和學校已第一時間聯繫學生了解情況，並沒有發生『拖拽』的事情。希望誤會不要越滾越大。感恩。」

▲胡一天、胡冰卿新戲《暗戀‧橘生淮南》校園取景被指控工作人員施暴。（圖／翻攝自微博／Rabbit每日爆料）

▲劇組稱第一時間了解狀況，否認有「拖拽」的情況。（圖／翻攝自微博／Rabbit每日爆料）

聲林之王冠軍預測，活動期間：1／19 ~ 1／24

推薦閱讀

李亞萍退3600紅包：一定賠錢啊！　演藝圈大老開砲怒譙

快訊／Mei懷第三胎！　阿弟報喜：前世情敵終於出現啦

李光洙交代照顧她！　金鍾國霸氣護李善彬：別緊張，我在

結婚3個月「分房睡」！　白家綺挺肚哭哭臉：在家也不太和我說話

隋棠不捨泛淚！　Max「調16hr時差乖巧舉動」被讚爆：家教超好

二伯10年前「39kg少女照」曝光！　蔡阿嘎一看驚呼…網笑：要睡陽台了

超幸運！粉絲模仿周杰倫比YA拍照　過程全被「周董本尊」偷拍下

曾莞婷婚禮「讓出新郎」　牽李燕手給陳冠霖…網哭：史上最聖光女主角

醜妹10年後神進化！「白嫩渾圓照」曝光　晃暈1.2萬人…同學崩潰：後悔沒追她

吳尊16歲愛上初戀的她23年！　霸氣深吻愛妻「承諾補辦婚禮」：分秒離不開她

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

李亞萍退3600紅包：一定賠錢啊！　演藝圈大老開砲怒譙

快訊／Mei懷第三胎！　阿弟報喜：前世情敵終於出現啦

李光洙交代照顧她！　金鍾國霸氣護李善彬：別緊張，我在

結婚3個月「分房睡」！　白家綺挺肚哭哭臉：在家也不太和我說話

隋棠不捨泛淚！　Max「調16hr時差乖巧舉動」被讚爆：家教超好

二伯10年前「39kg少女照」曝光！　蔡阿嘎一看驚呼…網笑：要睡陽台了

超幸運！粉絲模仿周杰倫比YA拍照　過程全被「周董本尊」偷拍下

曾莞婷婚禮「讓出新郎」　牽李燕手給陳冠霖…網哭：史上最聖光女主角

醜妹10年後神進化！「白嫩渾圓照」曝光　晃暈1.2萬人…同學崩潰：後悔沒追她

吳尊16歲愛上初戀的她23年！　霸氣深吻愛妻「承諾補辦婚禮」：分秒離不開她

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 大學生衝上台熱唱⋯是李聖經本人！　台下粉絲驚呆安靜了
  2. Ella覺得沒救了！張軒睿公認「肢障」：不是要同手同腳嗎？
  3. 楊晴餵羅平吃金幣「CP太真實」　他站一旁被撒狗糧：現在沒在拍戲
  4. 小孩畫的「全家福沒有他」　石頭心酸：我不能放下五月天！
  5. 鹿晗追到17年偶像！　合照4人「都是世界明星」…網跪了：人生贏家
  6. 人潮塞爆大超時　《聲林》見面會允諾「讓粉絲拍到完」
  7. 胡一天新戲遭控「校園施暴」　不准上廁所…男工作人員掐傷女高生！
  8. 始源求《阿爾罕》結局劇透：到底是怎樣？　釣出燦烈回覆
  9. 台東百位鄉親沸騰！鄭人碩自願上轎：每破一億炸一次
  10. 周興哲看到瘦弱流浪狗！　停下工作「貼心買罐頭飼料餵食」

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【加入降價立刻通知你】

【加入降價立刻通知你】

還可以抽iPhone！

雲端最有錢 讓你變有錢

雲端最有錢 讓你變有錢

1/16起，每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

ETtoday給你好運第一發

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366