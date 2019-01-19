胡一天新戲遭控「校園施暴」　不准上廁所…男工作人員掐傷女高生！

記者陳芊秀／綜合報導

大陸男星胡一天接演新劇《暗戀‧橘生淮南》，回歸校園劇學霸角色，劇組更到小說參考的高中「哈爾濱第三中學」取景，掀起一陣現場追星熱潮。不過網友爆料，該劇拍攝期間不讓學生上廁所，還有男性工作人員掐傷女學生的事件，劇組挨轟態度囂張。

▲胡一天新戲話題多。（圖／翻攝自微博）

一名女高生爆料，《橘生》18日在高中取景，學生上課時，劇組在走廊拍戲，且不讓學生下課、上廁所，午睡時間劇組又發出極大聲音，導致無法午睡休息。她曬出手臂淤青照指控，上廁所被工作人員拖拽，「我是女生，工作人員是男的，我的胳膊被掐青，工作人員依然囂張跋扈。」最後該學生爆粗話嗆：「mdzz這是哈三中不是影視城，以為自己拍戲有多了不起嗎，以為整個學校都是你們的粉絲嗎？欺人太甚了吧。」

▲胡一天、胡冰卿新戲《暗戀‧橘生淮南》，在哈爾濱高中校園取景。（圖／翻攝自微博／Rabbit每日爆料）

▲女高三生指控上廁所被劇組男性工作人員出手掐傷。（圖／翻攝自微博／Rabbit每日爆料）



▲女高生手臂淤青，也掀起陸網震怒。（圖／翻攝自微博／Rabbit每日爆料）



事實上，哈爾濱第三中學被當地人稱為「哈三中」，是大陸黑龍江省升學率、錄取率最高的學校，電視劇《橘生》拍攝爆出學生反感的消息，引發網友高度關注。網友認為拍戲也不該影響學生上課，更有人批評劇組缺德，「你們也是讀書過來的，高三有多重要不知道嗎？」

哈三中學生的抗議照登上微博熱搜，《橘生》劇組19日發文回應：「劇組和學校已第一時間聯繫學生了解情況，並沒有發生『拖拽』的事情。希望誤會不要越滾越大。感恩。」

▲劇組稱第一時間了解狀況，否認有「拖拽」的情況。（圖／翻攝自微博／Rabbit每日爆料）