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山繆傑克森招牌「馬德發科」從國小苦練：它幫我擺脫霸凌　罵出40年星路

山謬傑克森、布魯斯威利以及詹姆斯麥艾維的《異裂》上映以來，票房表現還算是亮眼，不過這一回山謬傑克森竟然沒在電影裡面喊出他的專屬口頭禪「馬德發科」，讓許多影迷感到些許失望，沒有錯，全世界真的有一群影迷心想，看山謬傑克森演戲，就是要聽他發狠連罵髒話「馬德發科」

▲ 山謬傑克森。（圖／取至wikipedia）
▲不知道誰是山謬傑克森，看到臉就知道是誰了吧，就是神盾局局長啊！(圖／取自wikipedia)

其實這句口頭禪的由來，背後原因曾有點辛酸。

山謬傑克森有口吃習慣，這早就被眾人所知，他也不擅長背劇本，每次演戲時，只要是R級電影，他就會主動在台詞裡面適時穿插「馬德發科」，這樣可以讓他的台詞唸得更通順。聽起來很荒謬，但這其實是他演戲的重要關鍵，他曾入圍過奧斯卡獎，拿過柏林影展影帝，這句「馬德發科」功不可沒。

在2016年接受霍華史騰的電台專訪時，山謬傑克森也講出「馬德發科」的這段回憶。

 「我因為講話有口吃，速度很慢，常常一個字卡關念很久，會一直喊really,really,really個不停，從9歲開始我就被其他同學霸凌，他們都笑我不會講話。」

「後來是『馬德發科』改變了我，在我發現這個神奇的字詞之前，我在學校有長達一年的時間沒說話，每次我說話，其他小孩就會模仿我、嘲笑我以及欺負我，這讓我很不開心。」

「幸好，我學會了『馬德發科』，我講話變得比較通順，那段霸凌也隨之結束了。」

讓我們想像，在學校操場上，一個外型堅毅的黑人小男孩，用著他還沒變聲的柔和聲音，頻頻練習喊著「馬德發科」

▼▼▼山謬傑克森歷年來在電影裡的馬德發科總集▼▼▼

這不是開玩笑，這真的是山謬傑克森的童年。

山謬傑克森後來還是有接受一些語言治療，一切都是為了熱愛表演，他受訪時也笑稱，「老師以及其他長輩跟我說，去當醫生，當老師或適當律師都好，你有口吃，天生不適合當演員」。

「但是我想跟他們說，我做得到。」

山謬傑克森從著名的黑人大學──摩爾豪斯大學肄業之後，進行了他漫長的演員生涯，還遇到後來6度合作的知音導演昆汀塔倫提諾，不只是《黑色追緝令》、《決殺令》以及《八惡人》，甚至還以客串身份演出《追殺比爾》，並幫《惡棍特工》念旁白，足見以坤汀對他的喜愛。昆汀還多次稱讚山謬是充滿生命力的真誠演員，看他演戲罵髒話，真的很過癮。

▲▼《生命中的美好意外》山謬傑克森、安妮特班寧、奧斯卡伊薩克、奧利維亞魏爾德、奧利薇亞庫克。（圖／傳影互動提供）
▲丹福吉曼寫好劇本後才邀請山謬傑克森，本人霸氣回應：「你他媽都把我名字寫進去了！我當然要演！」。（圖／《生命中的美好意外》劇照）

山謬傑克森對於演戲情有獨鍾，他人生最愛的電影之一是《驚心動魄》，多次叨擾著要導演奈沙馬蘭趕快拍續集。

奈沙馬蘭後來受訪時曾說，他與山謬住在洛杉磯同一個社區，常常在路上遇到，都會出現以下的對話。

「我們到底何時要拍《驚心動魄》續集？馬德發科。」

「快了，快了，我再通知你。」

奈沙馬蘭後來才決定拍攝《異裂》，該片是《驚心動魄》、《分裂》的正宗完結篇，奈沙馬蘭回憶起他確定要拍《異裂》時，打了一通電話給山謬。

我跟山謬提出接演《異裂》的邀約，他非常開心，很支持我，還笑著喊了一『馬德發科』

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關鍵字

奈沙馬蘭, 山謬傑克森, 異裂, 髒話, 電影

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