迪士尼真人版拍上癮　下部推出《鐘樓怪人》　主角演過冰雪的「雪寶」

文／妮妮小宅女

近幾年迪士尼釋出大量將動畫拍成真人版訊息，尤其是繼黑魔女、美女與野獸的成功後，更讓他們認為「真人化」這條路是可行的。

迪士尼最近又宣布，要拍真人版的《鐘樓怪人》啦！鐘樓怪人並不是迪士尼原創，而是改編自法國文豪雨果的原著，又稱為《巴黎聖母院》，這個故事被多次改編成電影、電視劇以及音樂劇。

主角我們都知道是「全巴黎最醜陋的人」加西莫多，據傳有可能會由Josh Gad來飾演並擔任製作人，Josh Gad是知名演員，演出許多部電視電影和影集，而且他還是《冰雪奇緣》雪寶的配音員！

▼在真人版《美女與野獸》他飾演加斯頓的小跟班

這部《鐘樓怪人》真人版電影名稱暫定為《駝背人》（Hunchback），而這部不只是真人化電影，而是拍成「音樂劇電影」。配樂由Alan Menken 負責，他也是1996年《鐘樓怪人》的配樂家，與當年填詞寫曲的搭檔 Stephen Schwartz再次合作，兩位都替無數迪士尼電影寫過音樂，《鐘樓怪人》在奧斯卡的唯一提名，就是最佳配樂。

雖然真正的導演和演員都還沒確定，想必到時候又會掀起一陣討論吧？話說迪士尼要拍真人版的名單越來越長，如果單單只是拍成真人版吸引力相對小，除非有強大的卡司或是劇情真的很經典，但像是《黑魔女》從另個角度敘事就蠻成功的。

而且當初迪士尼改編《鐘樓怪人》製作動畫，劇情方面也是刪剪掉很多原著部分，著重在愛絲梅拉達、費比斯隊長和加西莫多的三角戀上。不知道這次的成果是不是也能延續成功，就等不知道幾年後電影上映見真章啦！

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