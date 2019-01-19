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影／孫安佐現身動漫展秒被包圍！怒翻白眼嗆：再跟就不逛了

科技中心／綜合報導

孫安佐現身台北動漫展，雖然他昨日在個人ig上發文表示，「關於明天的漫展 我是想要好好享受的 我真的很不想被媒體包圍 我也不想理他們 謝謝各位支持 明天漫展見～」但一到現場就被眾家媒體包圍。

▲▼孫安佐出席動漫展。（圖／記者葉南州攝）

▲孫安佐見到眾家媒體圍堵，第一時間他稍微怒，表示只接受記者提問3個問題。（圖／記者葉南州攝）

孫安佐見到眾家媒體圍堵，第一時間他稍微怒，表示只接受記者提問3個問題，問完若是還有這麼多記者跟著，他就要離開不逛了。有媒體詢問孫安佐未來的規劃，他表示，目前先休息，未來計畫出國攻讀營養學，至於被問到今天想什甚麼樣的攤位，他表示每一個攤位都會逛逛。回答完3個問題，孫安佐又被問爸媽孫鵬和狄鶯的近況，他翻了一個大白眼，之後轉身走掉。

18歲的孫安佐從美國回到台灣後，開始經營社群網站及YouTube頻道，短短幾個月就成為網路紅人，也累積了不少粉絲。他一直以來都是出了名的動漫迷，對於這點他也絲毫沒有掩飾，過去在美國被警方押著出庭，首次見面對媒體的第一句話也是：「我想看動漫。」之後回到台灣，也不止一次在影片中提到，自己的愛好就是看動漫。他先前在Q&A影片中也提及，去健身房時也會穿動漫衣服，甚至還因此被大家誤認為肥宅，「但把衣服脫掉之後，大家就不敢講話了。」

▼孫安佐一現身動漫展即遭眾家媒體圍堵。（圖／記者樓菀玲、葉南州攝）

▲▼孫安佐現身動漫展。（圖／記者樓婉玲攝）

▲▼孫安佐出席動漫展。（圖／記者葉南州攝）

▲▼孫安佐現身動漫展。（圖／記者樓婉玲攝）

▲▼孫安佐出席動漫展。（圖／記者葉南州攝）

► 孫安佐現身動漫節 身穿宅衣粉絲搶合拍

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