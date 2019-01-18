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YG新男團確認這4人出道！「13歲新進練習生」爆冷門入選

記者吳孟庭／綜合報導

南韓培育出BIGBANG、WINNER、iKON的YG娛樂正在籌備新男團，播出生存實境節目《YG寶石盒》，最終決選在18日晚間出爐，預計選擇7名成員，只公開其中的4名，包含賽前呼聲很高的房藝談，不過其中一位下個月才要滿14歲，爆出大黑馬。

▲YG新男團確認這4人出道！「13歲新進練習生」爆冷門入選。（圖／翻攝自vlive）

▲YG新男團確認房藝談入選。（圖／翻攝自vlive）

現年16歲的房藝談，被暱稱為「小房子」，11歲參加選秀節目《KPOP Star 2》獲得亞軍後簽進YG，經過5、6年的練習生活，一直是節目中人氣最高，也是最篤定入選的成員之一。總決賽他以歌聲決勝負，確定成為YG新生代男團成員。

▲YG新男團確認這4人出道！「13歲新進練習生」爆冷門入選。（圖／翻攝自vlive）

▲金俊奎也是長時間練習生，確定入選新男團。（圖／翻攝自vlive）

在總決賽跟小房子一起合唱BIGBANG《LAST DANCE》的金俊奎，現年18歲但也在YG度過5年練習生活，曾經參加YG製作的另一選秀節目《MIXNINE》，因為歌聲與俊秀外貌獲得不少人氣，最終也入選。

▲YG新男團確認這4人出道！「13歲新進練習生」爆冷門入選。（圖／翻攝自vlive）

▲渡邊溫斗（Haruto）今年也只有14歲。（圖／翻攝自vlive）

來自日本的渡邊溫斗（Haruto），從比賽一開始就備受看好，因媽媽是BIGBANG鐵粉，耳濡目染之下也進入YG Japan進行練習，他長相神似iKON隊長B.I，但「洞穴低音」又像T.O.P，明明今年才14歲卻有修長身高，反轉魅力確定出道！

▲YG新男團確認這4人出道！「13歲新進練習生」爆冷門入選。（圖／翻攝自vlive）

▲未滿13歲新人練習生蘇正煥以黑馬之姿入選。（圖／翻攝自vlive）

最後一位在節目上公布的出道名單爆冷門，是經由舞蹈對決後，獲得第一的練習生蘇正煥，他2005年2月18日生，現在才13歲，進入YG練習才幾個月，但舞蹈對決打敗資深練習生，最後成為拿到新男團門票的「大黑馬」，讓不少粉絲震驚！

▲YG新男團確認這4人出道！「13歲新進練習生」爆冷門入選。（圖／翻攝自vlive）

▲YG新男團僅確認這4人出道，其餘要等下周線上公開。（圖／翻攝自vlive）

說好要選出7名成員，YG則是吊觀眾胃口，將會分別在21、23、25日韓國時間11點（台灣時間10點）陸續公開剩餘的3位成員。不少賽前有知名度的練習生都還未上榜，牽動粉絲的心，而YG繼iKON之後，睽違近4年預計在今年推出新男團。

▼《YG寶石盒》總決賽。（影片來源：YouTube YG TREASURE BOX）

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關鍵字

YG, YG寶石盒, 房藝談, 金俊奎, 渡邊溫斗, HARUTO, 蘇正煥, 日韓風

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