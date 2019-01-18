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《聲林之王》倒數2集！　2.2萬人提前YouTube卡位「等6強出爐」

記者李湘文／綜合報導

大型選秀節目《聲林之王》進入總決賽倒數，18日晚間播出第14集，透過「民間怪物PK挑戰賽」，將選出最後6強晉級。不少觀眾準時守著節目播出，光是在YouTube就有2.2萬名網友提前卡位，一起關注今晚誰會脫穎而出。

►每周五晚間9點《ETtoday新聞雲》App首播、《ETtoday星光雲》FB粉專首映，11點「聲林之王-生存週記」。

▲▼《聲林之王》。（圖／ETtoday）

▲《聲林之王》進入最後的6強選拔。（圖／ETtoday）

《聲林之王》前一集就已經進入「民間怪物PK挑戰賽」，張若凡、Gail、林孟辰、吳東翰4人都在PK中取得勝利，孫肇谷和贊薇則落入待定區。然而，第14集還有7位選手要演出，爭取擠進前6強的席位，到底最後有哪些人能順利晉級，成為觀眾積極關注的焦點。

▲《聲林之王》。（圖／翻攝自YouTube）

▲《聲林之王》YouTube首播，有2.2萬名觀眾提前上線等待。（圖／翻攝自YouTube）

《聲林之王》每週五晚上9點ETtoday新聞雲App、主站首播；每周日晚上8點於台視無線頻道；晚上10點中天綜合台播出；MOD(CH315) ETtoday綜合台，隔週六晚上十點精采重播。12/10(一)起開放網友於ETtoday東森新聞雲App及iM短影投票支持人氣選手，最後人氣選手將有機會發行單曲，只要於活動票選專區投完所有票數，即有機會獲得好禮。

★【北美地區超視美洲台34.5於每週六晚間十點首播、每週日下午一點重播、東森新聞於每週日下午五點首播、東森超級於每週日下午五點進行首播、每週六晚間早上八點進行重播、東森美東於每週五下午五點首播(美東時間)、每週六早上八點重播(美東時間)】。

●聲林之王官網入口，最新消息都在這：https://junglevoice.ettoday.net/

●想掌握第一手節目訊息，加入官方「聲林之王」社團卡位：https://goo.gl/dWj4E2

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