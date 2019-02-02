《柯南》10主角名字的由來！　工藤新一「取名內幕」和松田翔太有關

▲《名偵探柯南》10主角名字的由來，工藤新一和松田翔太有關係！（圖／翻攝自柯南官方推特、松田翔太IG）

記者陳芊秀／綜合報導

日本超人氣動漫《名偵探柯南》連載至今25年，日前動畫版終於上演男女主角新一、小蘭確定心意在一起，還有高甜吻戲，閃瞎大批觀眾。事實上，《柯南》連載以來擁有許多有趣花邊故事，除了到底幾個人領便當，「角色名字由來」在日網討論度更是非常高，除了「江戶川柯南」名字來自推理作家，「工藤新一」的名字，原來跟男神松田翔太的巨星老爸有關哦！

1.江戶川柯南

▲江戶川柯南，名字來自2大推理作家（圖／翻攝自日網）

小男主角「江戶川柯南」名字可說是粉絲最熟悉的，當時男主角工藤新一喝下毒藥變小，情急之下喊出「我叫江戶川柯南。」其實這是來自於日本知名推理小說家「江戶川亂步」，以及另一個創作《福爾摩斯》的作者「柯南道爾」，兩個名字的合而為一。

2.工藤新一

▲工藤新一名字來自松田優作扮演偵探主角「工藤優作」，且松田優作是松田翔太爸爸！（圖／翻攝自日網）

工藤新一在角色設定中，被譽為「平成的夏洛克福爾摩斯」，是全國知名的高中生偵探。他的名字參考80年代傳奇日劇《偵探物語》中的男主角「工藤俊作」，由已故演員松田優作扮演，同時也是男神松田翔太的爸爸，《偵探物語》主角戴帽子是招牌造型，更是幽默風趣的私家偵探，也是破懸案的高手，角色至今仍擁有高人氣。此外，工藤新一的爸爸叫做「工藤優作」，也是向巨星致敬。

3.毛利蘭

▲毛利蘭名字是《亞森羅蘋》作者莫理斯盧布朗而來！（圖／翻攝自日網）

毛利蘭是《柯南》女主角，半屏山髮型加上細眉大眼，還有好身手，是許多動漫迷心中的理想女友。她的名字是參考法國推理作家「莫理斯盧布朗」而來。就像柯南道爾創作福爾摩斯，莫理斯也創造了《怪盜亞森羅蘋》系列，魅力絲毫不輸福爾摩斯。

4.毛利小五郎

▲毛利小五郎名字來自江戶川亂步筆下角色「明智小五郎」。（圖／翻攝自柯南官方推特）

毛利小五郎是毛利蘭的父親，每次柯南要解決事件，他總會被下麻醉成為「破案達人」。他的名字「小五郎」是參考江戶川亂步筆下的私家偵探「明智小五郎」，外表不修邊幅，頭髮蓬鬆，也是日本推理界非常有名的角色。

5.阿笠博士

▲阿笠博士名字參考阿嘉莎克莉絲蒂。（圖／翻攝自日網、維基百科）

阿笠博士也是推理哏！他在《柯南》中發行無數小道具，幫助柯南解決各種艱難事件，看似簡單的名字，原來「阿笠」是向世界級推理女王「阿嘉莎克莉絲蒂」致敬！阿嘉莎克莉絲蒂是英國作家，除了創作推理小說，還用另外一個筆名寫愛情小說，代表作包括《東方快車謀殺案》、《尼羅河謀殺案》，最擅長構思密室殺人事件。

6.灰原哀

▲灰原哀名字來自柯南道爾筆下女詐欺師。（圖／翻攝自柯南官方推特）

灰原哀是「黑暗組織」的前成員，也是因為服下毒藥變成像柯南一樣的小朋友，近年來人氣不輸女主角。她的名字是來自柯南道爾小說《波希米亞醜聞》中登場的女詐欺師艾琳艾德勒，故事中被福爾摩斯帶著敬意稱呼「那位女性」，存在感極大。

7.服部平次

▲服部平次取名參考《錢行平次》。（圖／翻攝自日網、AMAZON JP）

服部平次是來自大阪的高中生偵探，姓氏「服部」，是來自電視劇《偵探物語》中的「服部刑事」，名字「平次」是從野村胡堂的小說《錢形平次捕物控》的主角「錢形平次」而來，小說以江戶時代為背景，主角解決眾多懸疑事件，更多次翻拍電視劇。

8.目暮十三

▲日暮十三取名參考比利時作家筆下角色「梅格雷探長」。（圖／翻攝自柯南官方推特）

目暮十三是《柯南》中的警察，每次發生事件，都和柯南聯手破案。他的名字是參考比利時作家喬治西默農創作的名偵探「探長」。「日暮」的日文唸成「MEGURE」，和「梅格雷」唸法相近。

9.白鳥任三郎

▲白鳥任三郎參考《古畑任三郎》。（圖／翻攝自柯南官方推特、AMAZON JP）

《柯南》故事中的警察「白鳥任三郎」，是電影版《引爆摩天樓》登場的新角色，後來也持續在漫畫、動畫版出現。這個角色姓「白鳥」是在電影籌備時就定好，名字「任三郎」則是各種選擇中的第14個名字，且是來自於編劇三谷幸喜創作的電視劇《古畑任三郎》，當時由資深男星田村正和扮演警察，招牌手勢是手比額頭。

10.高木涉

▲聲優高木涉名字在《柯南》中直接被用上。（圖／翻攝自日網）

《柯南》故事中角色取名的方向有3種，主角名字致敬推理作家、推理故事的主角，黑暗組織的成員取名都是來自酒的種類。還有一種就是直接用聲優的名字！知名男聲優高木涉曾為動畫版《GTO麻辣教師》配音，同時也是演員，他在《柯南》中原本是沒有名字的角色，因為導演認為「需要一個說明案發狀況的警官」，後來本名直接用在故事中，被稱為「逆輸入」，同時成為《柯南》取名的新方向。