DAY6學中文加碼中文小卡　寵台粉稱「老朋友」

記者蕭采薇／綜合報導

音樂上具有個性及豐富感性，擁有多首熱門名曲的韓國KPOP代表樂團DAY6發行最新專輯《Remember Us : Youth Part 2》。對台灣一直有著特別情感的DAY6，這次為了農曆新年，不僅特別學了中文賀年吉祥話，在專輯中還首次手寫了中文賀詞小卡獻給台灣歌迷，展現十足誠意。

▲DAY6。（圖／環球提供）

新專輯《Remember Us : Youth Part 2》作為去年6月發表的迷你3輯《Shoot Me : Youth Part 1》的系列，傳達了「請記住正在經歷最燦爛青春的我們」的概念，與這個時代的青年以及為對「青春」有一絲朦朧記憶的人們帶來共鳴。成員此次仍參與全曲目的作詞作曲，特別是成員Young K更是全部歌曲的作詞者。

▲DAY6。（圖／環球提供）

主打歌《Days Gone by》以DAY6獨有的方式重新詮釋1980年以英國為中心掀起的Synthpop 樂隊風潮，傳達「因為沒有遺憾的愛過，所以沒有迷戀和怨恨」的情感。以現今南韓國內音樂界並不普遍的音樂題材，加上韓式的歌詞，充滿了完全新鮮又熟悉的朦朧感。

▲DAY6。（圖／環球提供）



2018年六月從首爾演唱會開始的世界巡演《DAY6 1ST WORLD TOUR 'Youth'》，在去年九月的台灣場次作為他們當時海外第一站，在演出時成員也多次提到台灣對他們來說真的是擁有許多特別回憶的地方，跟台灣歌迷就像老朋友的感覺。目前正在進行歐洲巡演的DAY6，在所到之地都受到當地許多粉絲的喜愛，以他們最真誠的音樂和故事獲得樂迷的喜愛，也站定「K-POP代表樂團」的地位。《Remember Us : Youth Part 2》獨家精華盤一月十八日正式發行。