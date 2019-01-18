鳴影品／第一次拍網劇，拍到被金馬影帝欣賞

文／鳴影品

這網劇《N世代》的導演叫做姜寧。雖然這只是他第一個導演作品，每集30分鐘，總共16集，平均1集的製作費才花了30萬元台幣，沒有巨星陣容，卻默默在網路上發酵；原本在酷瞧、播吧等平台播出，接著上了愛奇藝台灣站；如今再度賣到friDay影音、Hami Video、MOD、myVideo等平台上架，未來，還會在緯來電影台播出。這些能見度都靠導演一個人四處去敲門推銷。

或者應該說，能把一齣看來好像只不過有堆漂亮美眉和帥哥的網劇，推到那麼多的平台，在沒啥人會做賠本生意的前提下，表示這齣劇，基本上也得有點意思。

《N世代》主要在描述台北夜店文化，但不是走馬看花，他拍出了一些現實，畢竟現實生活，他從16歲開始跑夜店，20歲自己開夜店，如此切身打滾夜店20多年經歷，甚至還出過一本書叫《夜店之王》，自然能拍出相對真實的「成人遊樂園」，他告訴你「夜店不壞，壞的是人。」

所以這戲，不會僅只五光十色的表面，在裡頭的漂亮女角色，於是必須分出「綠茶婊」、「心機婊」、「高傲跩」、「天然呆」、「壁花派」、「真心傻」各式各樣，如果你常跑夜店，大概遇過的形形色色；當然，他也告訴你，要懂得分辨什麼是真小開或假小開？甚至細到告訴你：香檳跟氣泡酒是有差別的。

還有一點，導演姜寧抓緊現在正流行的「直播」、「網紅」元素，但不只是放進幾個情節或台詞唸一唸帶過，是有大段主軸，描述某電視台為了抵抗網路直播節目熱潮，所以找上男主角們，想搞個以夜店為背景的直播節目，於是那些花枝招展的網紅或女模、演員們，全都「爭奇鬥豔」想搏出位，然後跟著的就是男性消費者的「精銳盡出」蜂湧而至。

「直播」不只是劇情的口號，戲外，他真的找上全球有1億用戶的「Uplive直播」合作，除了廣告行銷推廣、也邀來其中人氣直播主參演，這種互惠式結盟合作，當然能打出更多效果火花。

老實說，這齣劇絕對不會是「公視人生劇展」的等級，也許是場打發時間的消遣，但是，至少是值得被消遣的選擇之一。你也許能從這劇裡看你只想看的顏值美貌，你也可以從中得知一些你去夜店沒注意的背後隱藏系統如何運作。

或者你就只是看了這篇文章而已，知道有這樣一個現象，一個原本不起眼的小網劇，經過準確地操作，進入一個個的影視平台，然後導演不但把劇行銷出去，也把自己夾帶升級。他因緣際會認識了金馬影帝李康生，對方雖然覺得作品不夠成熟，但看得出導演的誠意跟認真，未來有可能合作。

夜店是個社會小縮影，演藝圈當然也是，劇裡演給你看那些小模和小演員們怎麼往上爬；戲外也示範了在網劇、甚至YouTube自製節目多到泛爛的時代，這位導演怎麼朝他想要的目標前進。

鳴影品



影評人、資深電影媒體工作者，採訪過坎城、威尼斯、釜山、大阪、羅馬等國際影展。曾參與娛樂整合行銷、電影選角顧問；影評、劇評發表於臉書粉專「鳴影品」，並散見GQ、奇摩等平台。著有《如果沒有見過地獄你會相信世界上真的有永遠》現代詩集。