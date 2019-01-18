許淨淳空靈唱《漂著》　一講話「破功」全場導師傻住

記者許逸群／台北報導

大型歌唱選秀節目《聲林之王》今（18日）播出「民間怪物PK挑戰賽」，「長頸鹿」許淨淳對上曾在《明日之星》連續闖關10次奪得冠軍的劉玉婷。雖然踢館魔王來勢洶洶，不過許淨淳用著獨特的風格完成演出，讓導師們聽得如癡如醉，只是當她一開口「現形」後，羅志祥與信都完全傻住！

►每周五晚間9點《ETtoday新聞雲》App首播、《ETtoday星光雲》FB粉專首映，11點「聲林之王-生存週記」。

▲▼許淨淳對上劉玉婷。（圖／ETtoday）

劉玉婷的實力眾所皆知，她認為自己在情感面的詮釋是強項，在賽前展露氣勢「所以我覺得我應該可以把她打掉。」而這回許淨淳沒有選擇演唱自創曲，帶來楊乃文的《漂著》迎戰，她笑說：「對方也唱別人的歌，我也想說詮釋看看別人的歌應該也不錯啊！」超「ㄎㄧㄤ」的說話方式讓羅志祥驚呼「唱歌和說話聲音不一樣」，與稍早前空靈聲線的演出完全是不同人。

▲▼許淨淳一開口⋯導師全傻了。（圖／ETtoday）

Ella表示：「之前唯一對《聲林》最有印象的就是這個選手，那時候的她就很ㄎㄧㄤ，我就覺得這個人實在太有特色了，想跟她說『孩子地球很危險，趕快回火星吧』。」不過她也給予建議，認為許淨淳因為彈吉他導致失誤，「今天這東西讓妳有點干擾的話，那不如不要做，她也沒有拿吉他啊。」雖然有小失誤，但許淨淳最終仍5票之姿獲勝。

《聲林之王》每週五晚上9點ETtoday新聞雲App、主站首播；每周日晚上8點於台視無線頻道；晚上10點中天綜合台播出；MOD(CH315) ETtoday綜合台，隔週六晚上十點精采重播。12/10(一)起開放網友於ETtoday東森新聞雲App及iM短影投票支持人氣選手，最後人氣選手將有機會發行單曲，只要於活動票選專區投完所有票數，即有機會獲得好禮。

★【北美地區超視美洲台34.5於每週六晚間十點首播、每週日下午一點重播、東森新聞於每週日下午五點首播、東森超級於每週日下午五點進行首播、每週六晚間早上八點進行重播、東森美東於每週五下午五點首播(美東時間)、每週六早上八點重播(美東時間)】。

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