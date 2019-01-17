余天「消失」《黃金年代》主持群　華視回應全因這件事

記者林彥君／台北報導



余天近期被民進黨徵召參選立委，余天原本和王彩樺主持華視《黃金年代》，節目今（17日）進棚錄影由老婆李亞萍「代夫出征」和王彩樺共同主持，搭檔主持群每集調整，本集為、康康、翁立友和曹雅雯。華視屬於公廣集團，依《廣電法》規定候選人無法擔任主持人，以致於余天無法繼續主持，華視說：「余大哥確定選舉後，守法支持。」

▲余天原和王彩樺一起主持。（圖／華視提供）

余天全力拚3月的選舉，原本預錄的4、5集存檔暫時無法播出，導致節目無存檔，會先以新型態《黃金年代》代打2周。余天選舉完，預錄未播的集數能否順利播出，華視語帶保留表示目前不知道，至於余天日後能否回鍋？華視回應：「看狀況。」

▲節目調整型態每集不同指持人，主持人翁立友（左起）、李亞萍、王彩樺、曹雅雯。（圖／華視提供）

該節目在去年10月7日首播，對於主持人變動，華視未透露主持合約，認為余天是想為國家服務，「算是突發事件，我們希望圓滿，余大哥有自己的生涯規劃。」余天過去因選舉賣掉5棟房，北投的房產還有貸款，夫妻兩人財產申報存款相加不到50萬元，李亞萍在錄影前笑說，「恨不得把他揍一頓，煩死了，熱心公益，都不知道我們家的沙發跟米從哪裡來的，以為自己走進來。」

