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楊謹華塞毛巾增胖演「老媽」　宋芸樺30天追百部電影嚇壞許時豪

記者李欣容／台北報導

楊謹華、宋芸樺、許時豪今（17日）為新戲《明晚‧空中見》在陽明山舉辦媒體探班，楊謹華新婚一個多月，工作行程滿檔，曾忙到半夜回家短暫補眠1小時又出門拍戲，這次演56歲母親，她特別在肚子塞毛巾營造豐腴感，飾演女兒的宋芸樺更為戲做不少功課，曾為增進演技在一個月內看80到100部電影。

▲▼楊謹華,宋芸樺,福斯台灣原創影集《愛的廣義相對論》《明晚・空中見》探班採訪。（圖／記者李毓康攝）

▲楊謹華（右）、宋芸樺在劇中演母女。（圖／記者李毓康攝，下同）

這次挑戰跨年齡表演，楊謹華認為現代人都不顯老，在為56歲狀態定裝時，突發奇想在自己腹部多塞了一條毛巾，而演出40歲狀態時，她乾脆不上妝，和宋芸樺首次合作就演母女，兩人互動自然、有默契，楊謹華說：「如果時間許可，我滿希望可以住在一起生活，感覺會很特別。」

▲▼楊謹華,宋芸樺,福斯台灣原創影集《愛的廣義相對論》《明晚・空中見》探班採訪。（圖／記者李毓康攝）

而楊謹華在劇中因情路坎坷，覺得所有男人都不好，處處限制女兒，現實生活中才剛新婚的她，緊張強調：「是戲裡面喔！我很幸福的。」該劇有穿越時空橋段，楊謹華透過聽廣播、Call in紓壓。

1991年某個晚上，楊謹華飾演的宜君一如繼往播著Call in電話，沒想到是陌生的節目主持人接起，主持人也赫然發覺，Call in進來的聽眾竟然是已過世一年多的母親，這位主持人正是宋芸樺飾演的維娜，而她的時序卻在2019年。

▲▼楊謹華,宋芸樺,許時豪,福斯台灣原創影集《愛的廣義相對論》《明晚・空中見》探班採訪。（圖／記者李毓康攝）

▲左起許時豪、楊謹華、宋芸樺。（圖／記者李毓康攝）

宋芸樺、許時豪是第二次合作，曾在《等一個人咖啡》演彼此的死對頭，這次在《明晚‧空中見》變成最親近的好友，經過拍戲相處，許時豪大讚宋芸樺：「覺得芸樺是位用功的演員，私下則是體貼又大方的人。」像是宋芸樺主動分享講述廣播工作的電影給許時豪，兩人一起做演員功課，許時豪說：「她看片量還滿大的，滿厲害的。」宋芸樺也說，自己前段時間看了很多電影，短短一個月內看了80至100部片，讓大家都驚嘆不已。

▲▼楊謹華,宋芸樺,許時豪,福斯台灣原創影集《愛的廣義相對論》《明晚・空中見》探班採訪。（圖／記者李毓康攝）

▲許時豪（左1）飾演宋芸樺的同事，是一位星座愛好者。（圖／記者李毓康攝）

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許時豪, 楊謹華, 宋芸樺, 明晚空中見

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