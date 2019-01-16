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雷／《房仲大逆襲》BL曖昧升級！　松田翔太「摸下巴凝視」千葉雄大秒噴鼻血

▲《房仲女王大逆襲》飄BL味收視飆高。（圖／翻攝自推特）

▲《房仲女王大逆襲》故事出現BL劇情，網友全都看歪了。（圖／翻攝自推特）

記者陳芊秀／綜合報導

日劇《房仲女王大逆襲》首集收視12.7%開紅盤，北川景子續集再度發威賣房，再加上最新勁敵松田翔太。不過觀眾首集焦點就看歪，松田翔太和千葉雄大的互動爆男男曖昧，宛若在看BL劇，最新一集又出現「摸下巴凝視」，讓網友又激動啦！

▲《房仲女王大逆襲》第二集男男曖昧升級，松田翔太害千葉雄大噴鼻血。（圖／翻攝自推特）

▲松田翔太戲裡迷糊，常牽手千葉雄大令對方小鹿亂撞。（圖／翻攝自推特／房仲女王大逆襲）

松田翔太在《房仲女王2》扮演神秘房仲員「留守堂謙治」，看似強大帥氣，其實愛犯小失誤，和千葉雄大扮演的「足立聰」在劍道館相識。他第一集就手拉手害人小鹿亂撞，第二集聽到對方隱形眼鏡掉了，輕抬對方下巴仔細觀察，柔聲說：「應該是戴反了，要去眼科取出來哦！」沒想到對視、摸臉舉動，秒讓千葉雄大流鼻血，他不以為意，還用手幫對方擦血，貼心破表。

▲《房仲女王大逆襲》第二集男男曖昧升級，松田翔太害千葉雄大噴鼻血。（圖／翻攝自推特）

▲千葉雄大在休息室搞丟隱形眼鏡。（圖／翻攝自推特）

▲《房仲女王大逆襲》第二集男男曖昧升級，松田翔太害千葉雄大噴鼻血。（圖／翻攝自推特）

▲松田翔太走上前關心，輕抬對方下巴找眼鏡。（圖／翻攝自推特）

▲《房仲女王大逆襲》第二集男男曖昧升級，松田翔太害千葉雄大噴鼻血。（圖／翻攝自推特）

▲松田翔太湊近一看，發現千葉雄大隱形眼鏡戴反了。（圖／翻攝自推特）

▲《房仲女王大逆襲》第二集男男曖昧升級，松田翔太害千葉雄大噴鼻血。（圖／翻攝自推特）

▲千葉雄大再度被電暈。（圖／翻攝自推特）


網友見到松田翔太和千葉雄大曖昧再升級，激動留言「我到底是要追劇還是看這2人的戀愛？腦袋已經混亂了！混帳好看啊」’「這兩人太棒了」、「本來是要看賣房的，結果都在看千葉雄大跟松田翔太的BL。」緊接著下一集買房客人就是同性情侶，再度觸及LGBT（跨性別）議題，也在日網掀起熱烈迴響。

▲《房仲女王大逆襲》第二集男男曖昧升級，松田翔太害千葉雄大噴鼻血。（圖／翻攝自推特）

▲網友追劇忙截圖「千葉雄大流鼻血了。」（圖／翻攝自推特）

▲《房仲女王大逆襲》第二集男男曖昧升級，松田翔太害千葉雄大噴鼻血。（圖／翻攝自推特）

▲網友陷入掙扎，不知道要追劇情還是專心看BL啦！（圖／翻攝自推特）

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關鍵字

房仲女王大逆襲, 北川景子, 松田翔太, 千葉雄大, BL

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