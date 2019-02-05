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貝克漢一看上老婆「就愛了20年」　一見鍾情結婚3對明星夫妻

記者傅家妤／綜合報導

誰說一見鍾情的感情就不能長長久久，有人可能會認為一見鍾情只是一時的激情，可能只是迷戀上對方的外貌，感情無法長久。但演藝圈中也有許多一見鍾情的明星夫妻，隨著時間過去，感情不但沒有變淡，而且越來越恩愛，大S、汪小菲，黑人及范范就是最好的例子。然而在歐美的演藝圈中，也有不少在第一眼就認定彼此的情侶，以下就來盤點其中3對一見鍾情的好萊塢明星夫妻。

貝克漢（David Beckham）＆維多利亞（Victoria Beckham）

貝克漢（David Beckham）和維多利亞（Victoria Beckham）。（圖／達志影像）

▲貝克漢與維多利亞是演藝圈是出了名模範夫妻。（圖／達志影像）

貝克漢與維多利亞是出了名的模範夫妻，兩人結婚20年，至今依舊是人人稱羨的一對，雖然兩人自結婚以來，經常被傳出婚變、離婚等傳聞，但是他們都能一一克服，不在乎外界的聲音，依舊恩愛如昔。

▲▼貝克漢吐結婚20年心聲。（圖／翻攝自IG／貝克漢）

▲貝克漢與維多利亞育有4名子女。（圖／翻攝自IG／貝克漢）

貝克漢曾透露，自己第一眼看到維多利亞，就已經確定要娶對方為妻：「是的，一見鍾情是存在的，它就發生在曼聯球隊的酒吧，雖然當時你有點醉，所以所有的細節都有些朦朧。」

但這並不阻礙兩人經營一段20年的婚姻，在這幾年間，他們在相互扶持之下，彼此也越變越好，維多利亞創立了自己的時尚品牌，而貝克漢也有了自己的球隊，還有4個可愛的子女，過著幸福美滿的生活。

艾蜜莉布朗（Emily Blunt）＆ 約翰卡拉辛斯基（John Krasinski）

《穿著Prada的惡魔》艾蜜莉布朗懷孕。（圖／達志影像）

▲艾蜜莉布朗與老公結婚8年，育有2個女兒。（圖／達志影像）

艾蜜莉布朗與導演老公約翰卡拉辛斯基在2010年結婚，育有2個女兒，他們不僅是生活上最親密的家人，在工作上也是最有默契的拍檔，她在2018年演出老公編、導、演的電影《噤界》，該片在全球拿下3.26億美金票房（約新台幣99億元），口碑爆棚，足見兩人不僅生活上合拍，連一起工作也能交出非常好的成績單。

▲▼《噤界》約翰卡拉辛斯基、艾蜜莉布朗。（圖／派拉蒙提供）

▲艾蜜莉布朗與老公合作電影《噤界》大獲好評。（圖／派拉蒙提供）

其實，艾蜜莉布朗在第一眼見到約翰卡拉辛斯基就已經迅速認定對方就是自己要嫁的人，她先前在受訪時就曾提及：「當時我和朋友還在討論，多喜歡單身生活，然後下秒我朋友就向我介紹約翰，然後就這樣，我和約翰在認識10個月內就訂婚了，但我們兩個都知道其實可以更早。」

麥特戴蒙（Matt Damon）＆露西娜（Luciana Barroso）

第89屆奧斯卡頒獎典禮紅毯麥特戴蒙（Matt Damon）和老婆Luciana Barroso。（圖／達志影像／美聯社）

▲麥特戴蒙在拍戲時到酒吧喝酒對老婆一見鍾情。（圖／達志影像／美聯社）

麥特戴蒙身邊當然不乏美女，圍繞在他身邊的女明星、模特兒不計其數，但最後他卻選擇了與自己行業一點關聯都沒有的調酒師，也就是他現在的妻子露西娜。兩人是在2003年的時候相遇，當時麥特戴蒙正在拍攝《Stuck On You》，他隨著劇組到邁阿密拍攝，就這樣遇到了命定的那個人。

麥特戴蒙在接受採訪時表示，非常相信與妻子就是命中注定要在一起的，「原本我們是要在夏威夷拍攝，但最後因為資金問題，我們換到了邁阿密拍攝一晚上，劇組的一些人要去喝酒，我跟他們到了那裡，我從門外看到她，感覺就像是有一盞燈光打在她的身上，當時她就像一股快樂的引力，我就在想『我一定要和這個女生講話』！」最後兩人交往了2年後，於2005年攜手走進婚姻的殿堂，並育有4個可愛的小孩。

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麥特戴蒙, Matt Damon, 露西娜, Luciana Barroso, 貝克漢, David Beckham, 維多利亞, Victoria Beckham, 艾蜜莉布朗, Emily Blunt, 約翰卡拉辛斯基, John Krasinski

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