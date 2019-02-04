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張震嶽26年前「沒鬍子」…謝金燕出道初期長這樣！6歌手青澀嫩樣

記者劉宜庭／綜合報導

在競爭激烈的演藝圈中，為求新求變，許多明星的整體穿搭及造型，都會跟著時代有所改變，甚至是風格都有可能轉換。然而，許多歌手發行專輯後，大部分都會推出音樂錄影帶（MV），除了能達到宣傳功效，也成為另外一種記錄明星成長的軌跡。以下《ETtoday星光雲》私心盤點歌手出道初期時拍攝MV的青澀模樣。

一、林俊傑《翅膀》

▲歌手出道初期拍攝MV。（圖／翻攝自YouTube、林俊傑臉書）

▲林俊傑與出道初期（左）相比幾乎沒變。（圖／翻攝自YouTube、林俊傑臉書）

《翅膀》是林俊傑（JJ）於2003年時，推出首張專輯《樂行者》中所收錄的經典歌曲之一，當年他在MV中，陸續穿著黑色大衣、白色西裝登場，期間更帥氣談著鋼琴，當時他頭髮長度留到接近肩膀，然而除了服裝和髮型之外，整體上與如今模樣相比，幾乎沒有什麼變，凍齡功力相當驚人。

二、蔡依林《我知道你很難過》

▲歌手出道初期拍攝MV。（圖／翻攝自YouTube、蔡依林臉書）

▲蔡依林當年在《我知道你很難過》MV裡頭（左）多了青澀感。（圖／翻攝自YouTube、蔡依林臉書）

蔡依林（Jolin）本名為蔡依翎，至今出道19年，她最初在1999年9月發行首張個人專輯《1019》，其中收錄的《我知道你很難過》，MV中她綁著包頭和辮子，讓整張臉的輪廓清楚入鏡，當時的她年僅19歲，與如今穩坐亞洲流行天后的模樣相比，臉上除了有些嬰兒肥之外，還多了青澀感。

三、張震嶽《就是喜歡你》

▲歌手出道初期拍攝MV。（圖／翻攝自YouTube、張震嶽臉書）

▲張震嶽當年還沒有留鬍子的青澀模樣（左），與如今呈現強烈反差感。（圖／翻攝自YouTube、張震嶽臉書）

張震嶽1993年12月發行首張專輯《就是喜歡你》，同名歌曲推出的MV中，他穿著藍色吊帶褲，頂著接近小平頭的髮型，在海邊搖擺身軀跳舞的他，呈現出青春陽光型男的模樣，與如今留著落腮鬍的酷帥造型，呈現出強烈的反差感。

四、周杰倫《可愛女人》

▲歌手出道初期拍攝MV。（圖／翻攝自YouTube、周杰倫臉書）

▲周杰倫在《可愛女人》中（左）依舊走神秘酷帥路線。（圖／翻攝自YouTube、周杰倫臉書）

《可愛女人》是周杰倫（周董）在2000年推出的首張專輯《杰倫》中，所收錄的第一首歌曲，當年的他在MV裡頭，穿著黑色吊嘎入鏡，畫面大部分都用鴨舌帽遮住半張臉，與如今酷帥又神祕的風格，似乎沒有太大落差，唯一較為不同的，大概就是當年的他，頂著接近肩膀的長髮造型。

五、謝金燕《癡情一場空》

▲歌手出道初期拍攝MV。（圖／翻攝自YouTube、謝金燕臉書）

▲謝金燕當年妝感較為素雅（左），如今的她已經是台語天后。（圖／翻攝自YouTube、謝金燕臉書）

雖然謝金燕最初推出的是國語專輯《你真酷》，不過她如今擁有「台語天后」的封號，而她在1994年發行的首張台語專輯《癡情一場空》，與歌手楊宗憲合唱同名歌曲，2人也一起拍了MV，當年的她頂著氣質中分長髮，嫩臉加上妝感較為素雅，多了青澀感，但專注盯著鏡頭的表情，依舊流露出「姐姐」獨有的霸氣。

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