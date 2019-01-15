劉至翰1個月前才放閃！　青光眼住院「老婆死守病床」

記者陳芊秀／綜合報導

藝人劉至翰15日爆發婚外情，和台大研究生張小姐已經交往2年，15日下午被目擊到女方香閨3.5小時，對此透過經紀人坦承，已經和妻子Vivian在協議離婚。他2018年罹患青光眼，住院時老婆還在身邊照顧，1個月前才和老婆騎公路車，並甜喊對方「闆娘」，夫妻關係在婚變消息前全無異狀。

▲劉至翰青光眼手術時，老婆陪伴病床不離棄。（圖／翻攝自臉書／劉至翰）

劉至翰2018年8月透露罹患青光眼，為此住院接受全麻手術開刀。他接受《ETtoday娛樂星光雲》訪問時，透露眼疾和家族遺傳有關，術後視力仍會模糊。他曾曬出老婆Vivian照顧自己的照片，「感謝我家闆娘在手術室外的守候」，令大批網友感動夫妻情深。

▲劉至翰2018年8月患青光眼，住院時難掩緊張。（圖／翻攝自臉書／劉至翰）

▲劉至翰拍下照片，謝妻子手術時全程不離開守護。（圖／翻攝自臉書／劉至翰）

此外，劉至翰1個月前還和老婆騎公路車，當時發文「謝謝闆娘屁屁痛我們才得以提早返回」，並曬出老婆依偎自己比心的合照，身邊還有馬國畢。同時夫妻倆也出席伊正父親的告別式，但是當時雙方早在協議離婚的狀態。

▲劉至翰1個月前才和老婆去騎公路自行車。（圖／翻攝自臉書／劉至翰）

▲伊正父親公祭，劉至翰和妻子一起出席。（圖／記者黃克翔攝）

現年43歲的劉至翰是演藝世家出身，爸爸是戲劇小生劉尚謙，妹妹劉致妤赴日發展。他2011年和第一任妻子林子萱離婚，生下兒子劉熙，2014年低調再婚Vivian，結婚邁入第5年，雙方並未有孩子。