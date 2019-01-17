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《聲林》Gail台首場公開演出　19日晚間6點半ETtoday直播

▲▼Gail《你啊你啊》。（圖／翻攝自Gail臉書、聲林之王官方社團）

▲Gail台灣首場公開表演，ETtoday全程直播。（圖／翻攝聲林之王節目）

娛樂中心／綜合報導

《聲林之王》第二波見面演唱會來了！1月19日在台中軟體園區Dali Art藝術廣場，邀請張若凡、李佳歡、鄭可強、嘪瑋鵬、林怡廷以及「泰國蘿莉」Gail。沒辦法到場的朋友們沒關係，1月19日晚上6點半，鎖定ETtoday星光雲粉絲團及網站，一樣可以在螢幕前感受現場歌聲魅力，按摩你的耳膜！

《聲林之王》賽制將進入最終火熱階段，千萬網友強力關注，選手們也在總決賽前與民眾面對面，讓大家感受他們的舞台魅力。下午3點舉行見面會（依主辦單位公佈時間為主），晚上6點半舉行演唱會，選手們將連續演唱3小時，帶來一連串的美聲襲擊。

當天無法到場的網友們別難過，ETtoday星光雲將從晚上6點半起全程直播，可以到星光雲主站及粉絲團收看，一起感受現場熱情。

▲《聲林之王》粉絲握手見面會與演唱會。（圖／ETtoday）

▲1月19日《聲林之王》粉絲握手見面會與演唱會。（圖／ETtoday）

《聲林之王》每週五晚上9點ETtoday新聞雲App、主站首播；每周日晚上8點於台視無線頻道；晚上10點中天綜合台播出；MOD(CH315) ETtoday綜合台，隔週六晚上十點精采重播。1月19日起開始舉行總冠軍預測活動，投下你心目中的總冠軍，就有機會抽到5000元禮券。

★【北美地區超視美洲台34.5於每週六晚間十點首播、每週日下午一點重播、東森新聞於每週日下午五點首播、東森超級於每週日下午五點進行首播、每週六晚間早上八點進行重播、東森美東於每週五下午五點首播(美東時間)、每週六早上八點重播(美東時間)】。

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聲林之王, Gail, 張若凡, 李佳歡, 鄭可強, 嘪瑋鵬, 林怡廷

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