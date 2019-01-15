《異裂》三大看點　暗黑界史丹李打造另類超級英雄宇宙

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簡立喆／紐約特稿

《異裂》是一部相當另類的超級英雄電影。由「X教授」詹姆斯麥艾維飾演一位擁有野獸般能力與耐力、四肢能攀爬任何牆面甚至是屋頂的人格分裂症患者，《終極警探》布魯斯威利飾演力大無窮、擁有金剛不壞之身的匿名英雄，以及「神盾局長」山繆傑克森飾演的成骨不全症患者，從小只要輕微碰撞就會造成骨折的「玻璃娃娃」，卻有著絕頂智商和心計。這三個人組成「精神者聯盟」，要讓觀眾看到現實生活中的超級英雄，也許一樣有著雄心壯志，卻不可能像漫畫裡那麼威風—通通被關進精神病院。

▲《異裂》電影劇照。（圖／迪士尼影業提供）

超級英雄到底是人類的幻想？還是真實生活中的超能力者？超能力者是真正與生俱來擁有超乎凡人的某種能力？還是一種強大自我意志的催眠？這是《異裂》裡圍繞探討的主題，另類觀點，讓超級英雄迷和喜愛劇情片與驚悚片的觀眾都能看得相當過癮。

《異裂》三大看點也特別整理給大家：

「精神者聯盟」三部曲

原來好萊塢驚悚鬼才導演M.奈沙馬蘭18年前就默默盤算好了，自2000年推出，由布魯斯威利主演的恐怖驚悚作品《驚心動魄》之後，M.奈沙馬蘭就計畫推出三部曲，打造「精神者聯盟」宇宙，只是這個計畫一度放棄了15年。

「我看到大家對《分裂》討論度滿高的，才敢把拍攝三部曲的想法付諸實現，否則早在2000年我拍《驚心動魄》的時候，就有打算找裡面的演員再拍續集，沒想到一等就是16年，《驚心動魄》裡的小男孩現在都已經三十歲了。」導演M.奈沙馬蘭在接受《ETtoday星光好選喆》節目專訪的時候笑說。

《驚心動魄》講述的是，布魯斯威利主演一位從小沒有生過病、也沒受過傷的神祕男子，因為一次嚴重的火車意外成為唯一倖存者，而且奇蹟似的毫髮無傷，引起由山繆傑克森主演的「玻璃先生」好奇；「玻璃先生」的名號是因為從小患有成骨不全症，如同玻璃娃娃一般容易骨折而來。

而從小是超級英雄漫畫迷的「玻璃先生」相信世界上一定有和他極端不同的人，「一個絕對不會骨折的人」成為他尋尋覓覓想認識的真實世界超級英雄。

▲從服裝就看的出來「玻璃先生」是個活在漫畫想像空間、相當戲劇化的人。（圖／迪士尼影業提供）

比漫威和ＤＣ更早的「宇宙電影」

2017年的電影《分裂》小兵立大功，以900萬美金（約2700萬台幣）的小成本在全球創下2.78億美元（約台幣86億）的好票房，進而催生出M.奈沙馬蘭的「精神者聯盟」三部曲，在這之前，M.奈沙馬蘭連續集電影都沒拍過。

《分裂》乍看是一部獨立電影，沒有人想到它會是承先啟後一系列宇宙電影的關鍵。電影裡由詹姆斯麥艾維飾演凱文溫德爾克倫姆，一個幼時遭母親虐待，因此分裂出24個不同人格，讓他得以逃避折磨、保護自我，包括外向的領導人貝瑞、有潔癖又冷靜的丹尼斯、九歲的海維、和如聖女般卻又邪惡的派翠西亞等等，還有所有人格中的老大「野獸」，這24個「邪軍」操控了凱文的人生。

而電影的最後，觀眾看到《驚心動魄》裡面的布魯斯威利現身，才驚覺兩部完全不同的電影竟然相關，這種「看似獨立卻互相關聯」的宇宙觀電影操作手法，M.奈沙馬蘭2000年開始構思的時候比漫威和ＤＣ都還要早。

▲詹姆斯麥艾維在《分裂》與《異裂》裡面飾演人格分裂症患者角色相當吃重。（圖／迪士尼影業提供）

暗黑版「史丹李」

《驚心動魄》、《分裂》、《異裂》三部曲的導演M.奈沙馬蘭和漫威祖師爺史丹李一樣喜愛客串，身為另類超級英雄創造者的M.奈沙馬蘭在每一部自己執導的電影當中都有客串演出，而且M.奈沙馬蘭比史丹李有更強的表演慾，每一次客串的戲份絕對不只曇花一現，有時候還甚至到配角份量的地步。

「客串很好玩啊，我會視劇情需要，如果劇情需要某個角色是我可以擔綱的，我就會自己演出，但如果不適合放太多畫面，我也會把自己砍光光。」導演M.奈沙馬蘭在專訪時這麼說。

▲《異裂》導演,M.奈沙馬蘭接受《星光好選喆》節目專訪。（圖／簡立喆攝）

M.奈沙馬蘭為了打造正邪對戰舖梗長達20年，更讓好萊塢三大天王詹姆斯麥艾維、布魯斯威利、山繆傑克森在戲裡戲外都是真正精神病院裡同台飆戲；擅長營造恐怖、懸疑、驚悚氣氛、不按牌理出牌的M.奈沙馬蘭這回又會在《異裂》結局裡埋下什麼驚人轉折，《異裂》的正邪大戰將在本月16日全台上映， 完整專訪及首映會獨家報導，請鎖定1月20日晚間八點首播之《星光好選喆》節目。

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