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身心重創！詹姆斯麥艾維《異裂》再度24個人格分裂　「野獸訓練內幕」曝光

記者洪文／綜合報導

《分裂》導演M.奈沙馬蘭（M. Night Shyamalan）對於在續集《異裂》（Glass）再度詮釋人格分裂者凱文的詹姆斯麥艾維（James McAvoy）如此形容：「他就像羅賓威廉斯一樣，有著迅速進入任何角色的超能力！」當時導演還透露，扮演人格分裂壓力太大，讓詹姆斯一直到殺青都覺得心理不舒服，必須趕緊接拍新戲擺脫角色陰霾。

▲▼詹姆斯麥艾維《異裂》劇照。（圖／迪士尼提供）

▲詹姆斯麥艾維《異裂》與首部曲《驚心動魄》布魯斯威利合體。（圖／迪士尼提供）
  
詹姆斯麥艾維一直是蘇格蘭演員代表人物，早期演出的情愛電影《珍愛來臨》《真愛之吻》及《贖罪》，成功塑造了他深情小生形象，後來再以《X戰警：第一戰》裡的年輕X教授成為賣座明星。
 
在導演M.奈沙馬蘭的《分裂》裡，詹姆斯麥艾維扮演凱文溫德爾克倫姆，一個幼時遭母親虐待，因此擁有24個不同人格，讓他得以逃避折磨、保護自我，包括外向的領導人貝瑞、有潔癖又冷靜的丹尼斯、9歲的海維、如聖女般的存在卻又邪惡的派翠西亞等，還有所有人格的老大「野獸」，這24個「邪軍」操控了凱文的人生，而在《異裂》中，詹姆斯將「邪軍」發揮得淋漓盡致，因為這次他必須面對更強大的不死英雄大衛鄧恩。

詹姆斯麥艾維受訪時表示，演人格分裂最困難的地方在於迅速變化角色個性，「例如你可能在這一秒內讓自己處於歇斯底里的恐慌狀態，下一秒可能是心靈平靜無波，或者是興奮異常，就好像突然換檔一樣，你的心臟頻率、肌肉構造都必須要相互配合，這是很吃力的工作」。

▲▼詹姆斯麥艾維《異裂》劇照。（圖／迪士尼提供）

▲《異裂》的人格分裂者凱文擁有24種不同人格，對演員是一大挑戰。（圖／迪士尼提供）

所有角色中，詹姆斯麥艾維認為最傷神的就是野獸，「畢竟野獸有著像動物的性格和體能，而且全身緊繃，在《分裂》裡還好，因為被野獸上身的時間不多，但在《異裂》裡，野獸上身了好幾天，搞得我脖子酸痛不已，這麼說好了，野獸讓我有如芒刺在背！」

 
為了讓體格符合野獸的外型，詹姆斯麥艾維幾乎每天都泡在健身房，他提供迅速變壯的秘訣:「我一周做5種不同的運動，包括舉重等。每天早上吃8顆蛋，然後再吃雞肉，午餐吃2份雞肉，下午吃牛排，晚上再吃2份鮭魚排。」

▲▼詹姆斯麥艾維《異裂》劇照。（圖／迪士尼提供）

▲詹姆斯麥艾維再次演出野獸，他說因為必須全身緊繃，經常搞得他全身酸痛。（圖／迪士尼提供）

事實上，詹姆斯麥艾維的努力連健身教練都直呼不可思議，教練透露詹姆斯剛進健身房的時候，大家都認為只要盡力就好，畢竟他身高不高，再怎麼健身也不太有威脅感，但詹姆斯拼盡全力，讓野獸不僅有恫赫人的外型，爆發力也十分驚人。

為了《異裂》做了徹底改造，詹姆斯麥艾維坦承非常不適應光頭，因為讓他容易在人群裡被認出來，但他搞笑說:「雖然像個燈泡，好處是至少早上不用太費心整理頭髮！」

 ▲▼史班瑟崔特克拉克《異裂》劇照。（圖／迪士尼提供）

▲史班瑟崔特克拉克曾經扮演布魯斯威利的兒子，18年後，再次在電影詮釋兒子的角色。（圖／迪士尼提供）

《異裂》除了詹姆斯麥艾維外，還有山繆傑克森、布魯斯威利參與演出，值得一提的是，導演還找來18年前，在《驚心動魄》裡演出大衛鄧恩（布魯斯威利飾演）兒子的史班瑟崔特克拉克，再次在片中出飾他的兒子，當年讓大衛正視自己有超能力的小男孩，如今已長成英挺男人。

《異裂》將於1月16日全台上映。

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