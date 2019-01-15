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阿翔、謝忻2人行回台！　「同穿牛仔衣」開143萬奧迪奔回香閨

記者陳芊秀、林彥君／綜合報導

藝人阿翔（陳秉立）日前被爆疑似車內密會長髮女子，事後經紀人表示女方是謝忻，同時當日是拿桌曆給對方，沒有外傳臨停48分鐘。密會傳聞不到半個月，兩人又被目擊機場一起入境台灣，他開著女方143萬奧迪休旅車回台北，雙方互動再度引發關注。

▲阿翔和謝忻一同入境返台，雙方互動再掀外界關注。（圖／翻攝自臉書／阿秉立、謝忻）

▲阿翔和謝忻一同入境返台，雙方互動再掀外界關注。（圖／翻攝自臉書／阿秉立、謝忻）

據《蘋果日報》報導，阿翔和謝忻從馬來西亞搭機返台，同時雙雙戴口罩和牛仔外套現身大廳，各自拖著行李箱到停車場取車。他貼心放兩人行李箱上車，開的是女方的黑色奧迪A3，市價143萬起跳。

▲阿翔和謝忻一同入境返台，雙方互動再掀外界關注。（圖／翻攝自臉書／阿秉立、謝忻）

▲阿翔和謝忻回台時，都剛好穿牛仔外衣。（圖／翻攝自臉書／阿秉立、謝忻）

▲阿翔和謝忻一同入境返台，雙方互動再掀外界關注。（圖／翻攝自臉書／阿秉立、謝忻）

▲阿翔開謝忻143萬黑色奧迪回女方家。（圖／翻攝自臉書／阿秉立、謝忻）

阿翔和謝忻、胡瓜一同到馬來西亞吉隆坡舉辦粉絲見面會，加上本土劇藝人王燦與廖家儀，吸引上千民眾參與。不過一行人只見他和女方單獨飛回台灣，沒有其他工作人員，對此經紀人表示隨行人員留下照顧胡瓜，因此兩人提前返台。

▲▼《綜藝大集合》主持人胡瓜、阿翔以及謝忻來到馬來西亞舉辦粉絲見面會。（圖／民視提供）

▲阿翔和謝忻以及胡瓜因《綜藝大集合》到馬來西亞舉辦粉絲見面會。（圖／民視提供）

現年37歲的阿翔以「浩角翔起」出道，從《食尚玩家》爆紅到《綜藝大集合》，現在手上有3個帶狀節目。他2011年結婚，並育有3個小孩，老婆也曾上節目分享婚姻生活，最近和謝忻的互動頻頻掀起外界疑慮，對此他透過經紀人回應《ETtoday娛樂星光雲》：「大家都是有革命情感的好兄弟了，不知為何又被這樣寫，真的是烏龍啦。」

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