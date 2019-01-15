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Lisa遭攻擊BamBam說話了！暴露「我也曾遭種族歧視」

記者吳孟庭／綜合報導

南韓女團BLACKPINK的泰籍成員Lisa最近被韓網友「種族歧視」，不僅隊友Jennie力挺，同為泰國人的男團GOT7成員Bam Bam被問到此事，「我已經聯絡她給她鼓勵，出道前我們就是朋友，我想時間會證明她的好。」

▲Lisa遭種族歧視　BamBam也說話了：時間會證明她的好。（圖／翻攝自GOT7、BLACKPINK臉書）

▲Lisa和BamBam同為泰國籍韓星，彼此私底下常聯繫。（圖／翻攝自GOT7、BLACKPINK臉書）

Bam Bam最近在泰國接受泰媒訪問，被問到Lisa無端受攻擊，他大方表達對好友的支持，「我和Lisa是朋友，所以我早已聯絡她、給她鼓勵，其實這不是什麼大事，大概就10幾個人開始（攻擊），對LISA姐姐其實沒有太大影響，她有更多的人愛她、支持她。」

媒體也關心Lisa有沒有因為被攻擊而大受影響，Bam Bam回應，「我是第一個跟她聯絡的人，因為KPOP的泰籍歌手彼此都有聯繫，她說她很好，我就說回韓國之後我請她吃飯。她知道很多人愛她，也要我有機會跟粉絲們說，『謝謝你們的愛與支持』。」

▲Lisa遭種族歧視　BamBam也說話了：時間會證明她的好。（圖／翻攝自YouTube／bunnykookie꾹토끼）

▲BamBam力挺好友Lisa：時間會證明她的好。（圖／翻攝自YouTube／bunnykookie꾹토끼）

Bam Bam也談到私底下的LISA，「從出道之前就和Lisa姐姐是朋友，我很了解她，她人很善良、很討人喜愛、個性很好，可能有些人還沒發現她的優點，但時間會證明她的好。」

身為外國藝人在韓打拼，多少會被批評，Bam Bam是否也遭受過種族歧視問題？他回應，「其實對泰國藝人來說很稀鬆平常，不過網友針對Lisa的攻擊的確太過火，我在新人時期也有遇過，如果是批評我的唱歌、跳舞或韓語很差，的確會感到受傷，但如果批評我只是因為我是泰國人，那就忽視它，最近可能大家慢慢接受我，就比較少了。」

▲BLACKPINK LISA與GOT7 BamBam從小時候就是好朋友。（圖／翻攝自網路）

▲Lisa與BamBam從小時候就是好朋友。（圖／翻攝自網路）

Lisa近來被南韓網友攻擊，謾罵內容充滿種族歧視，像是「她上妝看起來像俄羅斯娃娃，卸妝後就是一般泰國女人」、「呵呵，韓國的化妝術真是太神奇了」、「誰在乎她？她就是從泰國來賺錢的，根本不應該在這裡出現。」粉絲為保護Lisa，也發起串聯讓「RespectLisa」話題登上推特熱門趨勢。

▼BamBam力挺好友Lisa。（影片來源：YouTube bunnykookie꾹토끼，如遭刪除敬請見諒。）

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關鍵字

BLACKPINK, LISA, GOT7, BAMBAM, 種族歧視, 日韓風

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