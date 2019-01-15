金高銀「吹蠟燭」孔劉就現身！對的愛情其實就是這3個韓文字

文／鍾樂偉

浪漫的韓國電視劇多不勝數，2016～17年tvN的《鬼怪》，確實是其中最叫人感到難忘的一部。由兩位向來擅長處理浪漫劇作的韓劇製作拍檔，編劇金銀淑與導演李應福聯手炮製，在云云眾多個既甜蜜又唯美的情節中，女主角透過吹蠟燭來召喚男主角的那一個劇情設定，無疑對我而言最觸動情感。

▲《鬼怪》2016播出至今仍是經典。（圖／愛奇藝台灣提供）

劇集裡，每當女主角金高銀遇上危險時，束手無策下只要把蠟燭或火點燃後再吹熄，男主角孔劉便會瞬間由千里之外，召喚到自己面前，代她排難解紛。

這種感應召喚，不只是劇中男女主角猶如命中注定般的連繫起點，後來透過一次又一次，兩人也建立了深厚的感情互信，即是「每當我需要對方時，對方都會能在確切的那一刻，出現在自己面前」。這就是所謂愛情的crucial moment（關鍵時刻）。

▲女主角只要吹熄蠟燭，鬼怪就會現身。（圖／翻攝自tvN）

感情的建立，除了在於兩人是否相互喜歡上對方以外，其實更重要的是，兩人是否在同一時機、同一空間與環境下戀上對方。不少時候，我們都會說什麼「錯過了的感情」，即使愛上對方，卻沒有在對的時間及對的地方下，讓對方知道自己內心的感覺。

結果，也許是我先愛上你，而那刻你卻對自己沒有感覺，後來當你對我懷有好感時，自己卻已把對對方的感覺完全放下了。正因著這種時間上的落差，不少感情故事最後都付諸流水，在無疾而終下消失得無影無蹤，只留下遺憾。

▲《鬼怪》的愛情：不遲不早。（圖／翻攝自도깨비粉絲專頁）

反過來說，不遲不早，就在人生踏入關鍵又合適的時刻，他／她剛好在身邊出現，相互愛上彼此，並且認定對方就是人生中唯一的「那一位」的時候，那就是所謂的「best moment的愛情」。

能夠從戀人關係開始，最後一起步進教堂結成夫婦，都是兩個人在碰巧共同的人生、right moment之下，找對了那位right person的命運，因此很不容易，稍為早一點或遲一點，都不能成就這種姻緣。

特別喜歡韓語中的一個描述 — 「딱 좋아」，意思即是「剛剛好﹗」愛情的出現，在《鬼怪》劇中也多次出現，在剛剛好的天氣、剛剛好的地點，遇見那樣適合的對象，其實編劇就是要把韓文中這種「딱 좋아」相互吻合的化學作用呈現在觀眾眼前，所以，每一段「딱 좋아」的愛情，我們都要好好珍惜，把握丘比特給我們的幸福緣份機會。

本文由鍾樂偉【結婚是，在 best timing 遇上合適的人】授權提供

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