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快訊／《你的名字》奶奶聲優去世！　市原悅子享壽82歲

▲《你的名字》奶奶市原悅子逝世，享壽82歲。（圖／翻攝自日網）

▲《你的名字》奶奶市原悅子逝世，享壽82歲。（圖／翻攝自日網）

記者陳芊秀／綜合報導

日本資深女星市原悅子已於12日下午1:31分因心臟衰竭逝世，享壽82歲。她的代表作《家政婦的見證！》（家政婦は見た！）在日本推理劇中獨樹一格，隨後松嶋菜菜子《家政婦三田》劇名也為其致敬，更在2016年為百億動畫神片《你的名字》擔任配音，死訊一出震撼娛樂圈。

▲市原悅子曾為百億神片《你的名字》中的奶奶配音。（圖／翻攝自YouTube）

▲市原悅子曾為百億神片《你的名字》中的奶奶配音。（圖／翻攝自YouTube）

據日媒《產經體育報》報導，市原悅子2016年11月因為自體免疫脊髓炎住院，隨後停止演藝活動，2018年12月身體不適，因為盲腸有問題再度入院治療，並跨年前已經出院。她年初又覺得不舒服，5日再度入院，原本7日要上節目因故取消，12日心臟衰竭下午離世。

市原悅子是早稻田演劇專科出身，後來加入演員養成所，和《哆啦A夢》配音員大山羨代等名人同期，除了擔任節目配音，並在2小時推理劇《家政婦的見證！》打響知名度，從1983年演到2008年，25年的長壽劇集，同時成為一代推理劇女王。

女管家解決富豪家中的懸疑事件，《家政婦的見證！》改編自松本清張的《熱空氣》，並掀起女僕推理破案的熱潮，並影響近代電視劇眾多女星，包括松嶋菜菜子主演《家政婦三田》，包括劇名、視覺海報都模仿市原悅子躲在門後偷看的動作，米倉涼子也接演《派遣家政婦》，松岡昌宏主演《家政夫三田園》，全都有致敬《家政婦的見證！》影子。

▲《你的名字》奶奶市原悅子逝世，享壽82歲。（圖／翻攝自日網）

▲市原悅子演出《家政婦的見證》25年。（圖／翻攝自日網）

▲《你的名字》奶奶市原悅子逝世，享壽82歲。（圖／翻攝自日網）

▲松嶋菜菜子主演《家政婦三田》，海報動作模仿市原悅子。（圖／翻攝自日網）

▲米倉涼子曾翻拍市原悅子作品。（圖／翻攝自日網）

▲米倉涼子曾翻拍市原悅子作品。（圖／翻攝自日網）

▲松岡昌宏主演《家政夫三田園》。（圖／翻攝自日網）

▲松岡昌宏主演《家政夫三田園》。（圖／翻攝自日網）

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