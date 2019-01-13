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李又汝橫刀奪愛被罵翻　IG洩心情：這條路是我自己選的

記者李欣容／台北報導

李又汝在《大時代》中飾演天儀，自私地為愛拆散王瞳與韓宜邦（Junior）被觀眾罵翻，她在Instagram寫下心情，坦言這條路是自己選的，無論如何都會堅持走下去，她也很感謝劇中演員給她力量，除了Junior時常提醒她演戲眉角之外，王瞳、江祖平還曾在她要拍跳河戲的時候買保鮮膜，送巧克力給她。

▲▼ 李又汝。（圖／翻攝自Instagram／yogurt_lee819）

▲▼ 李又汝演反派被罵翻。（圖／翻攝自Instagram／yogurt_lee819）

李又汝是從《我愛黑澀會》出道，後來接演幾部戲劇《我和我的十七歲》、《春花望露》、《媽媽不見了》、《實習醫師鬥格》等都有不錯表現，近來她在《大時代》中飾演為愛不惜設計他人的心機女，也因為如此被觀眾罵到翻，李又汝在IG寫下心情，「最近的劇情真的是讓天儀被罵到一個瘋狂的狀態，但這條路是我自己選的，無論是悲是喜，是苦是甜，我都會用心、盡力，且珍惜的把它走下去。」

▲▼ 李又汝。（圖／翻攝自Instagram／yogurt_lee819）

李又汝向《ETtoday》透露，在演反派的過程裡，許多前輩都給她很多幫助，余秉諺曾在收工後留下來看她演戲，等她結束再上前指導，在劇中飾演她先生的Junior也特地指點她演戲與待人處事的細節，她笑說：「Ju哥曾跟我說過，他做人哲學就是『自己都不見得能把自己顧好了，哪有餘力去顧別人』，但他卻願意來指點我，可能真的笨到讓他看不下去了吧，真的很感謝他。」

▲▼ 江祖平買保鮮膜給李又汝，讓她拍跳河戲用。（圖／翻攝自Instagram／yogurt_lee819／ping0130）

▲江祖平（左）買保鮮膜給李又汝，讓她拍跳河戲用。（圖／翻攝自Instagram／yogurt_lee819／ping0130）

除此之外，其中一次她要拍跳河戲，剛好遇到寒流，「祖平哥還特別去買了新的保鮮膜，跟我說捆完身體再貼暖暖包，捆一圈再穿防寒衣會更暖，瞳瞳也借我潛水衣，還買了兩個巧克力餅乾，叫我下水前一定要先吃才有熱量。」讓她即使被觀眾罵，也依舊很暖心。

▲▼ 李又汝。（圖／翻攝自Instagram／yogurt_lee819）

▲李又汝（右）和王瞳劇中演情敵，戲外感情好。（圖／翻攝自Instagram／yogurt_lee819）

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關鍵字

李又汝, 大時代, 王天儀, 江祖平

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