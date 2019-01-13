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《必勝》二姐好眼熟！　網神出她曾演過「厲害小三」

記者李欣容／綜合報導

林昀希在《必勝大丈夫》中飾演黃家二女兒「黃天虹」，在工作和家庭無法平衡的狀況下，老公竟和秘書外遇，寫實的演技讓不少網友直問：「二姐是誰演的？好眼熟哦！」而林昀希在上一檔戲中演小三，這回變正宮，她笑笑又無奈說：「任何女人都不想經歷這一段吧！」

▲▼林昀希《姊的時代》演小三，這回變正宮。（圖／翻攝自愛奇藝／Facebook／林昀希）

▲▼林昀希和許騰介飾演夫妻。（圖／翻攝自愛奇藝）

林昀希和許騰介在劇中飾演貌合神離的夫妻，林昀希在工作上表現出色，是女強人型的老婆，但許騰介飾演的「安德生」總受不了她事事以工作為主，這時候身邊的員工珊珊（林萱瑜 飾）不但善解人意，還有著天虹沒有的小女人特質，背著天虹和珊珊外遇。

▲▼林昀希《姊的時代》演小三，這回變正宮。（圖／翻攝自愛奇藝／Facebook／林昀希）

看到天虹為了忙工作不顧小孩，不少網友在PTT討論劇情和演員，林昀希的演技也受到不少人讚賞：「二姐這條線好寫實」、「她是誰啊好眼熟」、「二姐之前有演過什麼嗎」？事實上，她在上一檔《姊的時代》中是飾演鍾瑶和藍鈞天之間的小三「尹柔昕」，可憐又無辜的模樣在當時也引來許多討論。

▲▼林昀希《姊的時代》演小三，這回變正宮。（圖／翻攝自愛奇藝／Facebook／林昀希）

▲林昀希在《姊的時代》演小三，這回變正宮。（圖／翻攝自Facebook／三立華劇）

這回從小三變正宮，林昀希先前受訪時曾說：「心情沒有比較好欸！我想任何女人都不想經歷這一段吧，但也從角色發現，大概知道什麼事情會引發兩人漸行漸遠。」認為生活中任何瑣事都有可能造成劇中情況，「有時候不只是男方的錯。」接下來她和邱昊奇飾演的律師角色會如何發展，也相當令人期待。

▲▼網友討論林昀希演技。（圖／翻攝自PTT）

▲網友討論林昀希演技。（圖／翻攝自PTT）

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林昀希, 必勝大丈夫, 姊的時代

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