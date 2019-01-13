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專家看面相分析KAI❤JENNIE戀情：不要傷害男方自尊心

記者吳孟庭／綜合報導

新的一年運勢如何，南韓也有看面相分析個性的傳統，比方2019年第一天誕生的偶像情侶檔，EXO成員KAI與BLACKPINK成員JENNIE，專家就直言，「男生自尊心強，只要女方不要傷害對方的自信，應可順利走下去。」

▲專家看面相分析KAI❤JENNIE戀情：不要傷害男方自尊心。（圖／翻攝自MBC）

▲專家看面相分析KAI❤JENNIE面相談戀情。（圖／翻攝自MBC）

南韓綜藝節目《Section TV》找來專家分析多位藝人運勢，首先「KAI從面相來看，自尊心很強，屬於不平凡的天才型面相，而JENNIE則是高貴、純真、十分有女人味的面相，女方可能常常會需要配合男方，只要不要傷害對方的自尊心，應可順利發展，可望對各自的工作都會有好的影響。」

▲專家看面相分析KAI❤JENNIE戀情：不要傷害男方自尊心。（圖／翻攝自MBC）

▲專家直指全炫茂和韓惠珍很容易發生口角。（圖／翻攝自MBC）

節目主持人全炫茂與模特兒出身女友韓惠珍，因共同主持節目《我獨自生活》而擦出愛火，但交往不到1年被傳分手，專家直言，「從男方的嘴巴看來，跟熟識朋友間很能展現口才，但也容易說錯話，所以經常和女朋友發生爭吵，必須彼此照顧、理解才能走下去。」

▲專家看面相分析KAI❤JENNIE戀情：不要傷害男方自尊心。（圖／翻攝自MBC）

▲專家預測華莎今年會大放異彩。（圖／翻攝自MBC）

另外專家也分析MAMAMOO華莎豬年將十分幸運，「她散發出一種光芒，暗示可能會有成功的事業第二春」，至於多次被選為世界最帥的BTS防彈少年團V，專家讚譽他的面相帶來好運，「可以說他擁有一張會引起保護慾的臉龐」，也從面相可看出BTS成員感情非常融洽。

▲專家看面相分析KAI❤JENNIE戀情：不要傷害男方自尊心。（圖／翻攝自MBC）

▲V的臉蛋被說會引起保護慾，全團感情很融洽。（圖／翻攝自MBC）

癡等男友接機「氣到想分手」　轉頭見對方直接捂臉爆哭

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關鍵字

KAI, JENNIE, EXO, BLACKPINK, 全炫茂, 韓惠珍, MAMAMOO, 華莎, BTS, 防彈少年團, V, 日韓風

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