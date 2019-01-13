蔡依林簽名會全台2場被嫌少！　甜笑9字回應「超淡然」

記者盧薇淩／台北報導

天后蔡依林（Jolin）13日擔任公益馬拉松活動代言人，一早9點現身大佳河濱公園，親自鳴槍為路跑揭開序幕，她表示自己以前是田徑隊，對於鳴槍聲非常敏感，「我站在起跑線就很緊張。」她近日推出新專輯《UGLY BEAUTY》，舉辦「簽名握手沒有擁抱會」，但全台只有兩場，引起粉絲激動渴求再加碼，她也淡然笑說：「有緣我們就會再見面。」

▲蔡依林擔任路跑活動代言人。（圖／記者周書羽攝）

Jolin表示，自己很少假日出門到這麼多人的場合，「看到休閒、親子、視障組，看到大家還有可以釋放生活壓力的方式覺得非常好。」她說自己笑到臉很酸，「他們跑步的開心感染到我身上，我相信戶外運動的力量，我也喜歡看爸媽帶小孩一起紀錄活動的樣子，感覺很多愛。」小時候是田徑隊的她，問起現在是否還有跑步？她說要找教練調整跑步姿勢，「我跑步方式不太正確，會傷到自己的腰，有機會也跟大家一起跑。」

▲蔡依林鳴槍替路跑揭開序幕。（圖／記者周書羽攝）

新專輯「簽名握手沒有擁抱會」將於20日、27日在台北、高雄登場，她也說目前需要準備的是自己的新歌，其他就交給公司準備，對於有粉絲表示全台僅兩場，因此抱怨場次太少，蔡依林也淡然地說：「有緣我們就會再見面，還有機會不用擔心。」有可能再加開場次？她則說，沒有派斥任何與大家見面的機會，「感謝歌迷支持、給我很多回饋，有希望我也希望再辦。」

▲蔡依林曾是田徑隊。（圖／記者周書羽攝）