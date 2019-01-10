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吳慷仁深夜悲嘆：台北房價真的離譜的貴！　苦找一年買不下手

記者陳芊秀／綜合報導

藝人吳慷仁深夜感慨「找房子……買不下手……。」他近日透露已經找房子將近一年，原因是考慮到年紀到了想找房子養老，不過結論是「新北市很貴，台北市非常貴，真的離譜的貴……。」

▲專訪：吳慷仁、李千娜《狂徒》▼ 。（圖／記者周書羽攝）

▲吳慷仁嘆買房很難。（圖／記者周書羽攝）

吳慷仁心裡有個聲音叫自己開始打算未來，首先是家人不多，需要為自己打算，第二是退休後的勞保和國民年金感覺不夠。他坦言找了一年左右的房子，「結論是，新北市很貴，台北市非常貴，真的離譜的貴！以我的收入買間30坪問題不大，但是如果我今天只是個月收入35000的上班族，在台北我連租金可能都是問題。」

同時吳慷仁分享德國85%首都居民不買房的文章，對比台灣買房率85%，德國首都柏林的租屋率也是85%，原因是當地租客受到保障，包括德國房東不可任意調漲房租，3年漲20%，且租客一旦住下來，只有自己想搬才需要搬家，不必擔心被趕，同時也是德國的國民共識，這些不同對台灣房東而言「聽了很害怕。」

吳慷仁原本也對政府發紅利一事發表看法，認為政府的居住正義如果不搞好，就算發400、500、800億元的紅包也沒有什麼幫助，引發網友不同意見「400億是給弱勢團體的，跟居住正義沒有關係。」他修改內文後說明：「本來發紅包的內容，我拿掉了，因為人人住得起才是我的本意，這是我們才應該要關心的。」最後他以Hashtag寫下「人人有房住才是重點。」


【吳慷仁臉書全文】

其實這陣子很有感……找房子……買不下手……
突然感覺到我現在的年紀需要買間房子的時候，但我為何在兩年前完全沒有這樣想呢？可能是年紀，可能是想到了我老了之後...
但我心裡很清楚為何我會有種聲音叫我開始要打算未來（養老）其一是我的家人不多，我需要為自己打算，二是退休後的勞保或國民年金讓我覺得是不夠的（讓人很不放心）……
我找了一年左右的房子，結論是……新北市很貴，台北市非常貴……真的離譜的貴……以我的收入買間30坪問題不大……但是如果我今天只是個月收入35000的上班族……在台北我連租金可能都是問題……
居住正義與社會福利……如果不搞好……其他還需要談嗎？……後記：「本來發紅包的內容，我拿掉了，因為人人住得起才是我的本意，這是我們才應該要關心的」

#人人有房住才是重點

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