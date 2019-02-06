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專訪／到南韓當偶像被罵翻　三上悠亞：我不懂，女優也是職業啊！

記者蕭采薇／專訪

「日本國民AV女優」三上悠亞與松田美子、櫻萌子合組女團「HONEY POPCORN」，不從日本出發，而是選擇在南韓出道成為KPOP偶像。三上悠亞是前AKB48姊妹團SKE48成員之一，過去以本名「鬼頭桃菜」活動，事實上，三名團員過去都曾經是偶像團體的成員，三上悠亞更直言：「我從小就想當IDOL！」

▲▼女團Honey Popcorn專訪,松田美子,櫻萌子,三上悠亞。（圖／記者李毓康攝）

▲「Honey Popcorn」（左起）櫻萌子、三上悠亞、松田美子。（圖／記者李毓康攝）

除了三上悠亞外，松田美子其實是前NMB48的研究生岡田梨紗子，櫻萌子更曾是早安少女組製作人淳君的子弟兵，為秋葉原系女團「Bakusute外神田一丁目」的伊東裕，三名「前偶像」合組了女團「HONEY POPCORN」，再次一圓自己的偶像夢。

▲▼女團Honey Popcorn專訪,松田美子,櫻萌子,三上悠亞。（圖／記者李毓康攝）

「Honey Popcorn」櫻萌子、三上悠亞、松田美子三人都曾是偶像團體一員。（圖／記者李毓康攝）

三上悠亞如今已是國民女優，但她從小的夢想，其實就是當偶像，「我看影片研究很多，像是可愛甜美的風格，我會想像那些感覺然後模仿、學習。性感的也是，多去看些影片，研究怎麼呈現性感。」像是女團TWICE就被三上悠亞認證是可愛代表，「我真的很喜歡TWICE，還會去看演唱會，舞台只有滿滿的可愛，尤其是SANA，她真的很討喜。」至於性感代表，她則首推「小野馬」泫雅。

▲▼女團Honey Popcorn專訪,三上悠亞。（圖／記者李毓康攝）

▲「Honey Popcorn」隊長三上悠亞很喜愛KPOP。（圖／記者李毓康攝）

因此能在南韓出道，對三上悠亞來說更像是圓夢一樣，「我這麼喜歡KPOP，居然真的可以出韓文歌！」然而接踵而來的批評聲浪，也讓「穿上衣服」的三上悠亞忍不住難過，「我在日本的職業是AV女優，會被質疑『為什麼要唱韓文歌？』像這樣的事情很多，其實我不理解，女優也是一個職業，怎會變成阻礙？」

▲▼女團Honey Popcorn專訪,三上悠亞。（圖／記者李毓康攝）

▲「Honey Popcorn」三上悠亞。（圖／記者李毓康攝）

松田美子附和：「其實一開始就有預測負評滿多的，看到後的確有難過。但不會因為難過而放棄，應該要想怎麼樣去面對、改變。」三上悠亞也接著說道：「很多人認為我們『輕易就可以出道』，我們知道有這樣的聲音，但想說我們並不是輕率的出道、玩玩的心情。」

▲▼女團Honey Popcorn專訪,松田美子。（圖／記者李毓康攝）

▲「Honey Popcorn」松田美子。（圖／記者李毓康攝）

三上悠亞提及自己的職業時，用了「AV女優」的字眼，卻立刻被一旁工作人員糾正是「性感女優」，或許這也是反映了世人的眼光，偶像口中是不可說出AV兩字的。但三上悠亞不退縮，「我們成立團裡前就認真想過，並且定下目標要努力達成。」她也說出心中那最渺小的懇求，「我們知道自己還有不足的地方，因此理解他們（酸民）的想法。但可以的話，請用溫暖的態度支持，我們會繼續努力的。」

▲▼女團Honey Popcorn專訪,櫻萌子。（圖／記者李毓康攝）

▲「Honey Popcorn」櫻萌子。（圖／記者李毓康攝）

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關鍵字

三上悠亞, Honey Popcorn, 蜂蜜爆米花, 松田美子, 櫻萌子, 鬼頭桃菜

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