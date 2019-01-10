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《三生三世》小童星「14歲180公分」變長腿歐巴！　粉絲戀愛：像漫畫走出來

記者李湘文／綜合報導

還記得《三生三世十里桃花》電視劇中，離鏡的那個可愛坐騎「火麒麟」嗎？這個角色由小童星黃天崎飾演，當年開拍的時候才剛滿12歲，如今搖身一變，已經是國三的少年，身高也迅速長到180公分，活脫脫成為長腿帥歐巴！

▲《三生三世》黃天崎「14歲180公分」變長腿歐巴。（圖／翻攝自微博）

▲《三生三世十里桃花》的「火麒麟」黃天崎。（圖／翻攝自微博）

▲《三生三世》黃天崎「14歲180公分」變長腿歐巴。（圖／翻攝自微博／黃天崎）

▲黃天崎在2017年、2018年初的模樣，明顯長大得很快。（圖／翻攝自微博／黃天崎）

黃天崎拍完《三生三世十里桃花》，仍不停的接演其他電視劇，且戲路廣泛，包括古裝劇《大唐榮耀》、民國劇《人生若如初相見》、玄幻劇《畫心師》、偶像劇《一見不傾心》等。雖然他現在升上國三，為了兼顧課業，大量減少工作量，但還是常在微博更新動態，跟粉絲分享近況。

▲《三生三世》黃天崎「14歲180公分」變長腿歐巴。（圖／翻攝自微博／黃天崎）

▲《三生三世》黃天崎「14歲180公分」變長腿歐巴。（圖／翻攝自微博／黃天崎）

▲黃天崎現在已是個長腿歐巴。（圖／翻攝自微博／黃天崎）

看著黃天崎的照片，粉絲明顯發現他快速成長，不管擺什麼姿勢拍照，一雙大長腿都十分引人注目，也令粉絲心動大呼「像漫畫裡走出來的男孩子」、「長得太快了」。事實上，他自己也說過，從2017年到2018年就長了10公分，目前估計已經超過180公分，令人難以相信其實還是個國中生。

▲《三生三世》黃天崎「14歲180公分」變長腿歐巴。（圖／翻攝自微博／黃天崎）

▲《三生三世》黃天崎「14歲180公分」變長腿歐巴。（圖／翻攝自微博／黃天崎）

▲黃天崎長高、變瘦了不少。（圖／翻攝自微博／黃天崎）

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三生三世十里桃花, 黃天崎

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