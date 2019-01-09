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23歲女偶像「被隊友出賣」險遭2男性侵！　直播爆哭突中斷網心疼

▲山口真帆直播中爆哭，並透露日前險遭男粉絲闖入家中襲擊。（圖／翻攝自推特）

▲NGT48是AKB48姐妹團。（圖／翻攝自推特）

記者陳芊秀／綜合報導

23歲日本偶像山口真帆是女團「NGT48」一員，該團同時也是「AKB48」姐妹團，甜美外型掀起人氣，卻也引發眾多爭議。她昨日（8）在網路直播中爆哭，害怕說：「我可能會被殺掉」，隨後直播無故中斷。她日前在家中遭2名男子襲擊，且幕後黑手竟是同團成員！

▲山口真帆直播中爆哭，並透露日前險遭男粉絲闖入家中襲擊。（圖／翻攝自推特）

▲山口真帆直播中爆哭，並透露日前險遭男粉絲闖入家中襲擊。（圖／翻攝自推特）

山口真帆去年（2018）12月8日在新潟的宿舍時，無端遭到2名男粉絲闖入玄關，臉蛋被抓、還遭強行壓制在地上。她表示被壓倒後，見到另一名男子從對面對友的宿舍房門走出，接手第一名男子壓制他，喊救命時被東西塞住嘴巴，驚慌中電梯聲冒出轉移注意力，她才趁機逃到走廊報警。

涉案的2名男粉絲聲稱「很想和山口真帆說話」，不過山口真帆在直播中爆料，是其中3名隊友洩漏她的房間號碼和鑰匙，更一度擔心會遭到性侵。男粉絲被逮捕後聲稱「很想和山口真帆說話」，另外涉及教唆襲擊的3成員則是當場痛哭，結果男粉絲獲不起訴。

▲山口真帆直播中爆哭，並透露日前險遭男粉絲闖入家中襲擊。（圖／翻攝自推特）

▲山口真帆忍一個月都沒有等到公司來解決問題。（圖／翻攝自推特）

▲山口真帆直播中爆哭，並透露日前險遭男粉絲闖入家中襲擊。（圖／翻攝自推特）

▲山口真帆不斷落淚。（圖／翻攝自推特）

山口真帆直播突然中斷，仍在推特繼續留言，「不戀愛認真當偶像不行嗎」、「為什麼在這個團體守規矩的人要遭受這些？」她更痛心被經紀人反指有被害妄想症，又爆經紀公司施壓讓相關新聞消失，發文不斷強調「不想要討厭NGT」、「就算是身體不適還是會參加握手會、公演，因為有眾多期待的粉絲，也有以後不一定會再見的人，和這些粉絲相會不是基本的嗎，這是我的一個原則，為什麼要破壞這些，長久以來和大家的羈絆就這樣沒了，真的好可怕。」她的情緒一直不安，日前也透露壓力太大厭食，加上經紀公司至今仍沒有回應，女偶像現狀令眾人相當擔心。

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