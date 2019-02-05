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遇帥哥沒帶錢..女歌手出手救援！1月後變男友「初戀超偶像劇」

記者盧薇淩／專訪

歌壇新人Karencici擁有充滿魅力的迷幻嗓音，新歌《傻眼了》慵懶又性感，將特色展露無遺。年僅20歲的她，在螢光幕前濃妝艷抹、似有距離感，私下卻有著小女孩的單純，聊起現在進行式的初戀故事，她充滿羞澀，原來和男友是在星巴克因一場「救援」而相識，也因男友的深情告白，讓她願意克服遠距離戀愛的挑戰。

▲▼歌手KARENCICI專訪。（圖／記者張一中攝）

▲Karencici推出新專輯。（圖／記者張一中攝）

因參加《超級偶像》在美國的選秀而被王治平挖掘，Karencici 16歲就獨自來台發展，生活只剩學音樂的她，自認「很宅」，因為生活圈只有公司及住處，更可說是單純。現任男友是她的初戀，一年多前，他來台旅遊一個月，在星巴克買咖啡結帳時台幣帶不夠，用生澀的中文向店員慌忙解釋，就在此刻，排在男友後方的Karencici伸出援手並幫忙付清，見到他背著吉他，一聊之下發現他是伯克利音樂學院高材生，兩人在音樂上有了共同話題，進而滋長出愛苗。

男方在台將近一個月的時間，時常和Karencici約出門旅遊、吃飯，某次到她家作客，還主動洗碗、打掃，Karencici如今回想起來笑說：「他看到一個女孩子這樣（髒亂）很不忍心，我很怕嚇到他，結果他幫我打掃，那時就覺得這男的很不錯。」在男方即將離台的倒數幾天，某次吃飯中，忍不住告白，「我很怕這次沒有抓住妳，就沒了，下次妳就被別人搶走了。」也是因為這句話，讓原本害怕遠距離戀愛的Karencici動情，在男生離台當天準備去機場前，她點頭交往，兩人開始墜入愛河。

▲▼歌手KARENCICI專訪。（圖／記者張一中攝）

▲Karencici初戀故事十分浪漫。（圖／記者張一中攝）

宛如偶像劇的相識，雖是初戀，但Karencici談的戀愛成熟又理性，兩人都是摩羯座，都需要獨處空間，也因此更能適應遠距離戀愛，「一年只能見兩次面，但其實不要黏在一起，更能珍惜相處的時間。」不過笑說大2歲的男友比自己更「黏」，「我們就像是換了性別，他會每天傳訊息給我，如果我不回，他就會生氣，希望每天說早安、晚安，無時無刻facetime（視訊）。」

▲▼歌手KARENCICI專訪。（圖／記者張一中攝）

▲Karencici和男友遠距離戀愛。（圖／記者張一中攝）

把視訊的甜蜜寫成歌曲《facetime》，講述著戀人相思又難分難捨。Karencici透露，有次男友在視訊時哭了，只因她把兩人的定情對戒弄丟，「我跟他說會再買一個一樣的，但他覺得那個是他送我的，意義很重要。」男友偶爾耍小情緒，但不會減少對彼此的信任，「他有空就打給我，應該也沒時間認識別的女生啦。」

▲▼歌手KARENCICI專訪。（圖／記者張一中攝）

▲Karencici年僅20歲，創作力驚人。（圖／記者張一中攝）

媽媽及其他家人都在美國洛杉磯，男友現則住在紐約，被問媽媽看過男友嗎？Karencici透露只看過照片，第一反應卻是「我女兒可以找到更帥的」，也提醒她仍要將重心放在事業上。現在才20歲，Karencici沒想過結婚成家的規劃，男友大學畢業後，計畫來亞洲地區製作音樂，被問男友是「千里尋愛」才來亞洲嗎？Karencici又羞笑說：「可能是吧，這樣我們也比較近。」初嚐甜蜜滋味，新專輯《SHA YAN》中就有2首歌寫給男友，笑說公司沒有禁愛令，「他們覺得戀愛幫助我創作！」

▲▼歌手KARENCICI專訪。（圖／記者張一中攝）

▲Karencici寫歌給男友。（圖／記者張一中攝）

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