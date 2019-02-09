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幕後／丁海寅私下親切加分！擊掌升級成握手⋯連保鑣都照顧到

記者吳睿慈／台北報導

南韓演員丁海寅人生第一場海外見面會獻給台灣，留給粉絲美好的一晚，連身旁工作人員都稱讚：「本人很和善，就是害羞靦腆的大男孩！」他的親切不是只侷限在螢幕前，私下懂得感恩、致謝的暖心舉動，也讓人牢牢記在心裡。一名曾在幕後見過本人的L，分享幕後小故事，他連工讀生都親自道謝，誠意滿滿。

▲▼丁海寅的親切從接機就展露無遺。（圖／記者李毓康攝）

▲丁海寅的親切從接機就展露無遺。（圖／記者李毓康攝）

丁海寅在韓劇《孤單又燦爛的神－鬼怪》裡，飾演金高恩的初戀，打開知名度，爾後選擇的戲劇各個有討論度，迎來事業巔峰。「爆紅仍懂得感恩」，這是工作人員分享幕後花絮時，我深刻體會的一句話，對待工作人員、工讀生、粉絲一視同仁。

▲丁海寅為了迎接人生第一場粉絲見面會，認真彩排做工作。（圖／希林娛樂提供）

▲丁海寅為了迎接人生第一場粉絲見面會，認真彩排做工作。（圖／希林娛樂提供）

為了迎接人生第一次的見面會，丁海寅從彩排就花足心思，場上只有安排幾首歌曲獻唱，但他重複對腳本，希望表現出最完滿的一面給粉絲，工作人員笑喊：「只有唱幾首歌，但他真的排了很久，是我印象中算久的人！」尤其是他一站到舞台上，驚呼了一聲：「天啊這麼大。」讓他更仔細走位，從觀眾席走到台上，各個細節都不放過。

希望給觀眾驚喜，他精心安排了從觀眾席竄出的橋段，爆笑的是，他一現身卻呈現一個快速上台的狀態，開場時不斷抓著麥克風、略顯無措的腳步，處處感覺得出來他當時的緊張，連工作人員都發現：「他緊張到發抖，所以走這麼快。」緊張感藏不住，但也令人看見他面對粉絲「害羞靦腆」的真實面貌。

▲丁海寅粉絲見面會。（圖／希林娛樂提供）

▲丁海寅最後主動把粉絲福利，全場擊掌升級為握手。（圖／希林娛樂提供）

見面會當天原是預計擊掌，丁海寅爽快地把擊掌升級為握手，一一對視每位到場支持的粉絲，見到有行動不便的粉絲坐在台下，也親自走下台問候，暖男指數爆表。不僅如此，在活動結束後，工讀生向台上主辦喊著「掰掰」，他聽見立刻轉身喊掰掰，主動握手致謝，人氣演員瞬間成為鄰家男孩。

▲▼韓星丁海寅聯訪。（圖／記者張一中攝）

▲丁海寅離開前，特地向台灣工作人員表達感謝。（圖／記者張一中攝）

據悉，丁海寅離開台灣前，特地向工作人員致謝：「很感謝辦了一場這麼棒的見面會。」為表達心意，他送給工作人員每個人一份小禮物，連保鑣都照顧到。且他事後還自我反省，見面會上哪裡做得不夠好、哪裡需要加強，慎重程度連幕後人員都認證。

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