AKB姐妹團成員在校習慣了　進超商突喊「報告」下秒糗翻！

記者盧薇淩／台北報導

日本人氣偶像女團AKB48姐妹團AKB48 Team TP首張單曲《勇往直前》氣勢如虹，近日推出第二波主打新歌《櫻花瓣》MV，重回校園取景拍攝，也讓團員們感念曾經辛苦教導他們的老師，彼此也自爆學生青澀時期的校園糗事。例如有成員習慣去各處室或教室都要大聲喊「報告」，某次去便利商店買東西，竟大聲喊了「報告」，瞬間糗翻。

▲AKB48 Team TP推出新歌 。（圖／好言娛樂）

有別於過往傳統團隊制服，這回曝光第二套全新造型，以著繽紛粉色為主色系，再融合學院風的打扮，增添甜美且清新氣質擄獲不少粉絲的心，留言說要當同學。提到校園糗事，林于馨自招，明明是去上學，但是書包裡卻沒有放書、卻放滿滿的零食，上課的時偷偷吃零食；張羽翎因習慣進去各處室或教室都要大聲喊「報告」，結果有一次去便利商店買東西的時候，竟然大聲喊了「報告」，店裡所有的人都在看她。

▲AKB48 Team TP分享校園糗事。（圖／好言娛樂）

Mina國小被指定上台才藝表演，卻因為太害怕在大家面前唱歌，結果是朋友站在講台陪伴，她自己蹲在講桌下唱歌；阿部則是校規規範不能騎腳踏車上學，她以為「那單輪車可以吧」，從家裡騎著單輪車去上學，結果就被老師糾正了。

如今女團就如同學生生活再延伸，問及誰是團體資優生？大夥則公認是劉潔明，稱讚她很會讀書、日文又好。至於團裡開心果則認為是劉曉晴，被形容是無時無刻都超有活力、會做出很搞笑的舉動，也常講一些超冷的笑話，而她也樂於擔任「康樂股長」角色，喜歡突然嗨起來、講笑話讓大家一起歡笑。