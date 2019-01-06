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梁靜茹還沒唱就哭了！《寒單》主題曲催淚：珍惜愛你的人

記者洪文／綜合報導

情歌天后梁靜茹為賀歲首檔強片《寒單》獻唱電影主題曲《想都沒想過》6日釋出電影版MV，同時歌曲全面數位上架。該曲由本片音樂指導侯志堅擔任單曲製作人，透過梁靜茹穿透力十足的療癒嗓音，將電影中胡宇威、鄭人碩及林予晞之間的三角情感張力詮釋到極致。男主角鄭人碩與林予晞更特別抽空出外景拍攝MV，再續電影情緣。

▲▼鄭人碩、林予晞《寒單》劇照。（圖／想亮影藝提供）
 
賀歲片《寒單》由胡宇威、鄭人碩、楊貴媚、小薰、林予晞領銜主演，是台灣首部將台東特有的元宵習俗「炸寒單」搬上大銀幕之作。導演黃朝亮親自邀請「情歌天后」梁靜茹演唱電影主題曲《想都沒想過》，合作之初，劇組特地帶著電影片花給梁靜茹看，她第一眼看到炸寒單場面就忍不住紅了眼框，尤其電影中對親情的愛，深深打動了她，促成了這次的合作。
 
梁靜茹表示，電影中當媽媽看著孩子要做炸寒單的儀式時，她忍不住流淚，因為她也是一個媽媽，若把這件事情放在自己身上是很痛苦很心疼的，她很佩服電影裡「媽媽」楊貴媚對「兒子」胡宇威的放手與不捨。她記得小時候曾玩鞭炮不小心弄傷自己，小小的傷痕到現在想起來，都還能感受到痛，何況當一個母親第一次看到這麼多鞭炮炸在孩子的身上，卻沒辦法代替孩子受傷，那種無奈和無能為力是無法言語的。

▲▼鄭人碩、林予晞《寒單》劇照。（圖／想亮影藝提供）

▲鄭人碩、林予晞《寒單》劇照。（圖／想亮影藝提供）
  
出生自馬來西亞的梁靜茹，透過《寒單》電影才認識「炸寒單」的文化習俗，進錄音室配唱前她做了些許關於「炸寒單」的功課，一方面覺得很驚奇，一方面了解到這是台東地區的特有文化，不管是想要改變運氣，還是為了感情等等，她認為「這都是對愛的形式」，而這個愛是可以是愛自己或者愛別人，這也幫助到她唱這首歌可以快速的抓到想要表達愛的不同感覺。這首歌也是梁靜茹與音樂製作人侯志堅首次合作，兩人對歌曲詮釋的方式一拍即合，因此一天內就順利錄音完成，梁靜茹對歌曲成果很滿意，希望大家聽到這首歌時，能夠更加珍惜你愛的人與愛你的人。

▲▼鄭人碩、林予晞《寒單》劇照。（圖／想亮影藝提供）

▲鄭人碩、林予晞《寒單》劇照。（圖／想亮影藝提供）
  
《寒單》男主角鄭人碩與林予晞更抽空為電影主題曲《想都沒想過》拍攝MV，MV中復刻了許多場兩人在電影中的浪漫畫面，鄭人碩覺得林予晰是很多人的女神，電影剛開拍時不太敢去跟她接觸，反倒是林予晰先主動表示期待跟他演對手戲，鄭人碩坦言，當下覺得「好，真的嗎？那我就直接來囉。」電影一幕鄭人碩騎機車載她，鄭人碩就像個大男孩般童心未泯，載到心儀的女孩，故意急煞讓她往他身上貼去，林予晞笑稱，拍攝前人碩沒說他會這樣做，所以我嚇到的反應都超真實的，鄭人碩反應快，令林予晞對起戲來又驚又喜，還調侃「難怪電影中萱萱比較喜歡你。」殺青後兩人再次碰面拍ＭＶ，鄭人碩覺得兩人默契沒變，彷彿電影中遠距離的情侶又見面了。
 
《寒單》2019年1月23日起全台上映。

《想都沒想過》完整歌詞

想都沒想過，你看我的眼神飄過
我記憶中，你的溫柔，好似棉花糖的軟柔
風一吹就凋落，空氣中的哀愁
還有哪顆心能來替代填補 我向前走，你的輪廓，留在膠卷底片中

就讓我墜落，就當你沒看見了我

不是沒想過，只是愛的好累沒結果

愛的顏色掉落，
故事還沒結束，你就走

把我的單純帶走
在人群中穿梭，找尋當時的溫度
黑暗中，你的觸摸，隱隱約約一點痛
我的軟弱，沒人告訴我，你的眼神閃爍，我假裝看不懂
你向前走，我想停留，別過頭不再聯絡

就讓我墜落，就當你沒看見了我

不是沒想過，可是愛的好累沒結果

愛的顏色掉落，
故事還沒結束，你就走

把我的眼淚帶走
 

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