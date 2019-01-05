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JENNIE爆出戀情後首露面！BLACKPINK拍照全僵在台上

記者吳孟庭／綜合報導

南韓金唱片獎音源部門今（5）天下午轉播，2019年第一天爆出的偶像情侶檔女主角JENNIE也與BLACKPINK成員一起踏上紅毯，不知道是否受到緋聞影響，4人看起來特別緊張，連打招呼口號都沒喊，JENNIE則以淺淺微笑回應鏡頭。

▲JENNIE爆出戀情後首露面！BLACKPINK拍照全僵在台上。（圖／翻攝自vlive）

▲JENNIE（左二）爆出戀情後首露面。（圖／翻攝自vlive）

金唱片在台灣時間下午2點就舉行，BLACKPINK被安排第3組走紅毯，4人排排站在媒體面前，擺出pose顯得有點僵硬，面部表情也相對其他偶像比較沒有燦爛笑容，1月1日被爆出正在與EXO成員KAI戀愛的JENNIE，身穿白色禮服，僅以淡淡的微笑面向媒體。

▲JENNIE爆出戀情後首露面！BLACKPINK拍照全僵在台上。（圖／翻攝自vlive）

▲BLACKPINK面對拍照，顯得特別僵硬。（圖／翻攝自vlive）

不僅如此，BLACKPINK的紅毯也特別簡短，主持人把麥克風交給Jisoo，請她們對鏡頭打個招呼，前面走紅毯的偶像們都會先唸出團體的打招呼口號，但BLACKPINK 4人沒有一起喊出來，而是由Jisoo簡短祝福大家新年快樂。

▲JENNIE爆出戀情後首露面！BLACKPINK拍照全僵在台上。（圖／翻攝自vlive）

▲Jisoo代替BLACKPINK簡短發言。（圖／翻攝自vlive）

金唱片獎分兩天舉辦，今晚為音源部門，由李昇基、朴敏英搭檔主持，出席藝人包含BTS防彈少年團、TWICE、BLACKPINK、Wanna One、iKON、臉紅的思春期、GFRIEND、MAMAMOO、Roy Kim、任昌丁、(G)I-DLE等，明晚則會頒發唱片部門獎項。

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關鍵字

BLACKPINK, Jennie, 金唱片, 日韓風

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