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《一吻定情》預告曝光…王大陸4吻林允！　網傻眼：阿金怎麼穿直樹的衣服

記者陳芊秀／綜合報導

藝人王大陸、林允主演的電影《一吻定情》3日曝光首波預告，並宣布定檔2月14日情人節在大陸上映。他2015年演出陳玉珊執導電影《我的少女時代》爆紅，相隔4年再合作新片，打從選角開始就是話題，預告曝光後引來兩極化評價，更有人笑虧「阿金，你怎麼穿著直樹的衣服？」

▲電影版《一吻定情》預告曝光。（圖／翻攝自微博／電影一吻定情） 

▲電影版《一吻定情》預告曝光。（圖／翻攝自微博／電影一吻定情）

《一吻定情》改編自日本超人氣漫畫《淘氣小親親》，自1996年由柏原崇、佐藤藍子翻拍成《惡作劇之吻》以來，23年來翻拍8次電視劇，包括台版、韓版、泰版皆造成熱烈回響，2016年日本首度翻拍電影3部曲，2019年則輪到大陸翻拍版即將上映。該片導演陳玉珊過去經手無數夯劇，2015年首度執導《我的少女時代》，還原90年代青春回憶，在台灣票房拿下新台幣4.1億元、大陸票房17.5億，全球總票房累積25億元，寫下票房神話，新作更受到外界好奇。

王大陸在《我的少女時代》扮演校園老大「徐太宇」，愛上女主角後流露溫柔本性，同時風靡大批影迷。他黝黑壯碩的外型，還有痞子形象深植人心多年，這次要扮演高冷天才「江直樹」，打從選角起就受到爭議。電影預告中，他身穿藍色校服，站在大黑板前解題，騎腳踏車載「湘琴」，更有4場吻戲曝光。

▲電影版《一吻定情》預告曝光。（圖／翻攝自微博／電影一吻定情）

▲王大陸版「直樹」預告正式登場。（圖／翻攝自微博／電影一吻定情）

▲電影版《一吻定情》預告曝光。（圖／翻攝自微博／電影一吻定情）

▲王大陸扮演天才高中生。（圖／翻攝自微博／電影一吻定情）

▲電影版《一吻定情》預告曝光。（圖／翻攝自微博／電影一吻定情）

▲直樹一現身，女學生瘋狂尖叫是必備背景。（圖／翻攝自微博／電影一吻定情）

網友對王大陸扮演「直樹」看法兩極，有人狠酸「謝謝你們毀了我的青春，讓我知道不是每個人都能成為江直樹和袁湘琴」、「阿金，你怎麽穿著直樹的衣服」、「王大陸看起來真的不太像A班的。」同時也有人看完預告後改觀，「居然有點期待」、「動態的感覺……居然覺得還挺好看」、「林允還挺漂亮的感覺」、「王大陸怎麼變帥了！」

▲電影版《一吻定情》預告曝光。（圖／翻攝自微博／電影一吻定情）

▲林允扮演勇敢追愛的湘琴。（圖／翻攝自微博／電影一吻定情）

▲電影版《一吻定情》預告曝光。（圖／翻攝自微博／電影一吻定情）

▲直樹騎腳踏車載湘琴上課。（圖／翻攝自微博／電影一吻定情）

▲電影版《一吻定情》預告曝光。（圖／翻攝自微博／電影一吻定情）

▲陸版《一吻定情》預告有4場吻戲。（圖／翻攝自微博／電影一吻定情）

▲電影版《一吻定情》預告曝光。（圖／翻攝自微博／電影一吻定情）

▲男女主角穿運動服拍樓梯之吻。（圖／翻攝自微博／電影一吻定情）

▲電影版《一吻定情》預告曝光。（圖／翻攝自微博／電影一吻定情）

▲體育館之吻。（圖／翻攝自微博／電影一吻定情）

▲電影版《一吻定情》預告曝光。（圖／翻攝自微博／電影一吻定情）

▲直樹偷吻睡夢中的湘琴。（圖／翻攝自微博／電影一吻定情）

▲《一吻定情》預告曝光，網友反應兩極。（圖／翻攝自微博／新浪電影）

▲《一吻定情》預告曝光，網友反應兩極。（圖／翻攝自微博／新浪電影）

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關鍵字

一吻定情, 惡作劇之吻, 王大陸, 林允

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