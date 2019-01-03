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猜猜是誰？《花甲》男星「全身塗滿金粉」1人分飾10角

記者洪文／綜合報導

《花甲男孩轉大人》男星劉冠廷在賀歲片《瘋狂電視台瘋電影》不吃檳榔不刷台味，改詮釋多才多藝的製作助理，和飾演電視台製作人的歐漢聲一起搶救收視率捍衛電視台。他為此不但首度公開展現倒立劈腿等雜耍絕技、裝娃娃音穿水果扮兒童台榴槤哥哥，甚至耗時3小時畫特效妝，全身塗滿金粉在大太陽下表演清朝格格。

▲▼劉冠廷《瘋狂電視台瘋電影》劇照。（圖／華納兄弟提供）

▲劉冠廷《瘋狂電視台瘋電影》劇照。（圖／華納兄弟提供，以下同）

劉冠廷在《瘋狂電視台瘋電影》挑戰各種截然不同的造型，讓他笑說：「我不敢數，在這部電影到底演了幾個角色，因為如果真的去想去算，壓力就會跟著來！」但其中印象深刻的一場戲，全身塗滿金粉要扮清朝格格，他回憶說：「那場戲辛苦的不是要提早２、３個小時來化特效妝，累人的是要在35、36度的高溫下不流汗！」

對於如此多元化的角色設定，劉冠廷表示：「導演在發展劇本，常常會問我喜歡什麼？會什麼？只要和他說過一次，下次一定會結合在這個角色上。到最後我都拜託導演不要再問我了！」為了確保每個造型都能模仿到位，在拍片過程中，每當導演一喊卡，劉冠廷就會立刻要求現場看錄影回放，敬業程度讓工作人員佩服。

▲▼劉冠廷《瘋狂電視台瘋電影》劇照。（圖／華納兄弟提供）

自從被導演發掘表演才能後，劉冠廷在電影中的「肢體」戲份就越來越多，導演謝念祖心滿意足地說：「在冠廷模仿的角色中，最精彩的莫過於『相聲報新聞』的節目裡頭，他必需一人分飾兩支球隊，從打者、外野手、啦啦隊，以至於跑壘者和捕手都是他！」

導演謝念祖表示：「剛開始與冠廷合作時，沒有太深刻的感覺，但整體拍攝過程就很像在挖金礦，日子越久就越覺得自己挖到寶了！」歐漢聲形容劉冠廷的角色很搞笑，「但實際上他本人私底下卻是很文靜、很愛學習、很愛練任何才藝的人。」

▲▼劉冠廷《瘋狂電視台瘋電影》劇照。（圖／華納兄弟提供）

其實等戲空檔，時常可以看到劉冠廷，在演員之中晃來晃去，觀察著每一位綜藝界的前輩，他說：「很幸運參與這次演出，讓我看到屹立在電視圈的這些人，他們擁有的真功夫，像是我很佩服郭哥，他的模仿可以一直推陳出新各個角色；或是光聽他們聊天就像在切電視，納豆哥、歐弟哥他們是綜藝台、切到郭哥變成悶鍋、轉台幹哥又變成新聞龍捲風了。」

《瘋狂電視台瘋電影》描述向來以利為出發的「瘋狂電視台」總經理羅總(納豆飾)，與流氓土豪David哥(顏正國飾)暗中勾結，無所不用其極地搞垮電視台收視率後，再以賤價將電視台的經營權賣給David哥獲利。電視節目做一檔、倒一檔的製作人小葉(歐漢聲飾)在不知情的狀況下被羅總升任「瘋狂電視台」節目總監。對於做節目有無限熱情的小葉，和熱愛表演的好搭檔阿比(劉冠廷飾)、以及來自馬來西亞有追星夢的少女Diva（林明禎飾），三人在完全沒有資金、沒有人力的情況下卻製作出各種瘋狂的節目，意外引起了收視熱潮與討論，眼看計劃即將失敗的羅總，這時竟下令將三人裁員！？失去人生舞台的三人，此時看到瘋狂電視台正在徵選「超級製作人」，以為有了再度重返電視台的機會，沒想到卻將面臨一場出乎意外的危機風暴。

《瘋狂電視台瘋電影》將於2月1日農曆春節全台上映。

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關鍵字

瘋狂電視台瘋電影, 瘋狂電視台, 全民大劇團, 劉冠廷

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