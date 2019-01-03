女演員自爆遭性侵「眼鏡男闖房間施暴」　拒報警自拍PO文：挺好玩的

記者李湘文／綜合報導

一名自稱「尺度戲裸替演員」的大陸女子沈樵近日在朋友圈發文，自爆元旦當天在飯店遭人強暴，還被對方暴力毆打了一頓。然而，她事後沒有報警，而是上傳幾張痛哭自拍照，並發文表示「這件事情發生到我身上，我覺得挺好玩兒的」，在網路上引發一陣爭議。

▲沈樵自爆在飯店被性侵 。（圖／翻攝自微博）

沈樵宣稱，元旦那天住在酒店，因為助理到其他樓層講電話，便直接開著門等對方回來。她當時為了拍幾張照片，穿得比較性感，誰知一抬頭就看見有個戴眼鏡的男子站在門口，還以為對方是走錯房間，「結果他走進來說沒有啊，還把門反鎖了。」然後她就被甩了2巴掌，遭強壓上床性侵。

因為反抗無效，沈樵害怕地順從了男子的行為，直到對方開始穿衣服，才用枕頭遮住自己，跑到走廊上大叫求援，卻沒有引來任何人。她後來傳訊息跟助理求救，才驚動了保安和酒店經理，但對方早就已經離開，「我說這件事情就算了，息事寧人，不想追究了。」

▲沈樵將自己的經歷上傳朋友圈 。（圖／翻攝自微博）

事件過程驚悚，但沈樵後來上傳眼眶含淚、臉頰紅腫的照片，在朋友圈發文：「這件事發生到我身上，我覺得挺好玩兒的，還有心情哭著給你們擺拍幾張照片看看。」她提醒大家小心的同時，也自嘲：「還好我沒墊鼻子，不然打這麼狠，我估計我那假體都要被打出來。」

▲沈樵自稱在拍性感照的時候，被人闖進房內性侵 。（圖／翻攝自微博）

沈樵原本發在個人朋友圈，並且很快就刪除，但被人截圖轉發到其它地方，意外引起網友熱烈議論。有人認為這件事太嚴重，而且是公訴案件，就算當事人不追究，也應該要由警方處理；也有人質疑「為什麼照片在哭，表情全是笑」、「感覺就是在炒作」、「不像真的」。

▲沈樵被質疑炒作，錄影回應網友，但目前影片已被刪除 。（圖／翻攝自微博）

對此，沈樵3日又PO出影片回應輿論，表示這件事男方有錯，「但我也有錯，我就不應該把門打開，而且我也不應該穿得那麼少，給人誤會的空間。」她說這是自己的私事，不希望警方插手，「打了就打了，做了就做了吧，反正我不追究，因為平時我也是拍裸戲的，可能思想就是跟別人不太一樣。」她認為每個人想法都不同，只想藉此提醒大家，在外住宿一定要鎖好門。