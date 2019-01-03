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九孔30年前落跑！郭哥一句話演《悶鍋》讓任賢齊配合他

記者林彥君／台北報導

九孔近期將事業轉往大陸，在郭子乾和王偉忠的號召下，投入東森劇場《悶鍋大任務》演出，12月向大陸電影劇組告假，特地把在大陸所有的工作期程提前，投入團隊彩排，「舞台劇團隊經營很辛苦，不能談錢，答應就必須做好！」《悶鍋大任務》是他相隔30年再接演的舞台劇。

▲▼「悶鍋出任務」總彩排記者會,郭子乾,九孔。（圖／記者李毓康攝）

▲▼「悶鍋出任務」總彩排記者會,郭子乾,九孔。（圖／記者李毓康攝）

九孔透露，當初接觸舞台劇是因為是郭子乾帶他進屏風表演班，因家境窮，需要要賺錢養家和照顧生病的爸爸，所以離開劇團，「郭哥對我這麼好，偉忠哥願意收留我一個退學生，但我演兩個舞台劇，就因為受不了苦，逃跑了！」

▲▼「悶鍋出任務」總彩排記者會,郭子乾。（圖／記者李毓康攝）

▲▼「悶鍋出任務」總彩排記者會,郭子乾。（圖／記者李毓康攝）

▲▼「悶鍋出任務」總彩排記者會,郭子乾。（圖／記者李毓康攝）

在彩排期間他挪出一天飛往大陸參加任賢齊的演唱會，之後返回劇組練習。他和任賢齊、馮嘉怡主持《秘境指南》，這次節目組配合他需要舞台劇排練，把外景時間提前，先到新疆、昆明與香格里拉錄影，「以前都是我配合任賢齊時間，現在很不好意思是他來配合我時間，很抱歉！」

▲▼「悶鍋出任務」總彩排記者會,郭子乾,洪都拉斯,九孔,唐從聖,納豆,吳怡霈。（圖／記者李毓康攝）

▲「悶鍋出任務」總彩排記者會,郭子乾,洪都拉斯,九孔,唐從聖,納豆,吳怡霈,焦凡凡和蕭東意。

九孔演藝重心這幾年都在大陸發展，2015年他參與電影《落跑吧愛情》演出，片中大跳「蚊子舞」，讓人印象深刻，2018年他參演大陸演電影《西虹市首富》票房更破26億人民幣，他感嘆台灣戲劇環境不同，「在台灣拍電影，導演是要賣房子！」

▲▼「悶鍋出任務」總彩排記者會,唐從聖。（圖／記者李毓康攝）

▲「悶鍋出任務」總彩排記者會,唐從聖和九孔。（圖／記者李毓康攝）

全新舞台劇作品東森劇場《悶鍋出任務》，2019年1月3~6日即將在台北城市舞台連演五場。迎接新的一年，這齣戲讓你好好把悶氣一掃而空，大聲爽笑有益身心健康！讓我們在劇場除悶佈新，享受這齣一年一度為台灣觀眾解悶的喜劇舞台極品，一起「解悶！救台灣！」

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