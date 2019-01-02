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江俊翰回歸《大時代》復合初戀？　余秉諺一句話賣關子

記者李欣容／綜合報導

八點檔《大時代》在2018年尾聲和2019第一天收視開紅盤，王瞳、Gino、余秉諺等人在棚內嗑美食慶祝，余秉諺以為跨年會沒人收看，對於這個結果感到驚喜，更為接下來的播出賣關子：「因為爸爸（江俊翰）要回來了！」讓眾人期待他是否會和江祖平飾演的「楊幸美」復合。

▲▼ 王瞳,Gino,余秉諺《大時代》1月1日開工 。（圖／民視提供）

▲余秉諺（左1）期待江俊翰回歸。（圖／民視提供）

王瞳跨年當天在高雄夢時代演出，直呼：「這陣子大家都辛苦了，最近都是重頭戲，情緒都很濃，大家都在緊繃狀態。」坦言看到收視率一切都值得，有趣的是，她在高雄參加跨年晚會，還一直被粉絲叫劇中名「伍家媚」，格外親切。

▲▼ 王瞳,Gino,余秉諺《大時代》1月1日開工 。（圖／民視提供）

▲王瞳跟馬俊麟、羅子惟、馬韻婷買了甜湯請劇組享用 。（圖／民視提供）

Gino今年跨年在嘉義主持，他說看到觀眾在他自我介紹時，大叫劇中角色「 賀良才」，甚至有現場觀眾舉「賀良才」的字牌，讓他又驚又喜，直說能透過八點檔《大時代》讓更多人認識他，真的很棒。

▲▼ 王瞳,Gino,余秉諺《大時代》1月1日開工 。（圖／民視提供）

▲Gino鬍子用化妝蓋住 。（圖／民視提供）

除此之外，Gino先前因角色需要，特別砸大錢「植鬍鬚」，但今照片釋出，卻發現他的假鬍子沒了，原來是靠化妝遮蓋，造型多變給觀眾不同的驚喜。

而演出王瞳舅舅的成潤，被觀眾封為「全名舅舅」讓他開心爆料，劇中的搞笑都是認真的，因為拍戲氣氛很好，所以把私下搞笑的一面表現出來。 

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大時代, 王瞳, 江俊翰, Gino, 成潤

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