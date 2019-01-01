陳妍希元旦曬照藏亮點！　網滑到「最後一張」被閃瞎

記者陳芊秀／綜合報導

女星陳妍希1日寫下2018年的感言，「懂得有很多不足，但也要懂得知足。」她同時曬出多張照片，網友更眼尖發現，最後一張還是陳曉夫妻合照，閃瞎大批網友。

▲陳妍希曬生活照，最後一張放閃。（圖／翻攝自臉書、微博／陳妍希）

陳妍希走紅兩岸，2018下半年和陳曉悄悄到馬爾地夫拍雜誌婚紗照，小倆口在當地互動就像二度蜜月。她婚後和丈夫鮮少放閃，就算為對方慶祝生日，曬照也相當低調，難得在2019年元旦曬出一整年的生活照，最後放上和老公在馬爾地夫的同框照，小臉輕靠另一半肩膀，老公則微微轉頭，同時也是婚後2年難得在自己的社群網站曬出老公正面，令網友以滿分稱讚「同框啦！」

▲陳妍希曬生活照許新年願望，生活照藏亮點。（圖／翻攝自臉書、微博／陳妍希）

▲陳妍希最後一張照片同框老公陳曉放閃。（圖／翻攝自臉書）





▲陳妍希曬照為陳曉慶生，也鮮少曬正臉。（圖／翻攝自微博／陳妍希）

婚後減少演出作品的陳妍希，接拍新劇《鄧麗君之我只在乎你》，監製丁黑也是陳曉爆紅夯劇《那年花開月正圓》的導演，夫妻倆先後都是接下同一位導演的作品。她的新劇也是2019年備受期待的大作。

【陳妍希臉書全文】

2018年，是個很特別的一年。它很豐富，是各個方面的，不像有些年月過了也無知無覺。懂得有很多不足，但也要懂得知足。我明白，是真的明白，現在，就是最好的時候。總體來說，還是希望2019年家人朋友所有我愛的人平安健康就好，其他的願望自己知道就好了。