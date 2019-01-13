ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

《天空之城》SKY代表意義公開！拍攝地是真的豪宅社區

太咪瘋韓國 太咪

我是結婚住在韓國的臺灣人─太咪，2002年喜歡上韓國，2012年結婚嫁..

文／太咪

《Sky Castle》，有人翻譯成天空之城，這部韓劇不知有多少人有看？最近是所有韓劇的話題第一，收視率也超高。

韓文片名是《SKY 캐슬》，很多人會疑問為何城堡用韓文拼音標示？但特別用英文標註SKY表示什麼？其實都是有寓意的，S是首爾大學縮寫、K是代表高麗大、Y則是延世大，這三所學校是南韓學子擠破頭想進的三大學校，也像天空一般高高在上，是很多人摸不著、碰不到的地方。

▲韓劇《SKY CASTLE》劇照。（圖／翻攝自JTBC）

這部片雖然一開始我就有注意到，因為全都是演技派的演員，但起初看內容，老實說完全沒有任何興趣。

「大韓民國最棒的名門私立大學，這所大學的首任理事長在首爾近郊的樹林中，蓋了一區四層樓的歐風石造住宅，讓大學醫院的醫生們、法官、檢察官法學教授等人聚在一起居住，劇中的貴婦人們，掌握著財富、名譽、權力，與大韓民國上位圈前0.1%的老公們一起，想將子女培養成天下第一的王子公主們。」

這些子女們過著每天上課、下課、補習、再補習的生活，背負著父母給予的壓力與期望，有的孩子被逼得喘不過氣，有的孩子則是甘之如飴。因為講的是韓國上流社會的子女教育內容，原本我沒打算要看，但是看過的韓國姐姐跟我說真的超好看的（她也沒有小孩），雖然半信半疑，我還是跟阿載打開來看了，沒想到真的好好看～!!!!!

我們一口氣從第一集看到第十集，看得好過癮唷!!!!!!!!!!

▲韓劇《SKY CASTLE》劇照。（圖／翻攝自JTBC）

天空之城中的最高階太太，她的兒子考上首爾大醫科，所有的太太都非常羨慕她，都想要知道她如何教孩子、如何給孩子安排活動，但她的兒子卻離家出走，並留下了一堆讓他母親心痛的日記。

日記中說盡他的痛苦，媽媽曾說考上首爾大醫科是她最大的心願，因此他考上了，圓了媽媽的夢想，所以就此離開。媽媽非常痛苦，結果選擇自殺身亡...之後，另一家人住進了天空之城，也有更多更多的故事....

裡面每一家人都有自己的故事，每一個角色都有自己的個性與人設，我覺得雖然有的地方看得很生氣、很無言，也覺得他們的生活好誇張，但我知道這是真實存在的...因為認識的醫生世家他們就是這樣過的...

▲韓劇《SKY CASTLE》劇照。（圖／翻攝自JTBC）

戲中也有很多非常耐人尋味的地方！也能夠稍微研究一下上流社會的生活XD不過這部戲的重點應該是反映現在韓國的教育黑暗面吧，像機器一樣讀書、生活、沒有自我...所以很想跟大家推薦一下這部戲～有看這部的人一起來討論吧^^

這部戲第一集收視率只有1.7%，目前已衝到16.3%，完全是做口碑的呀！何況他不是在三大電視台，還是晚上十一點的連續劇，就知道有多受歡迎了!!!

▲韓劇《SKY CASTLE》拍攝地。（圖／翻攝自JTBC）

另外提供劇中的天空之城所在地，拍攝地點在龍仁，是個叫「투스카니 힐스」的社區庭園住宅，裡面共有18戶，位在一個高爾夫球場內部，看新聞說這個社區就是走高級風，有社區專用APP、洗車及外燴服務，還可以租借相機與腳踏車，最小的是97坪，最大的是124坪，感覺好美喔!!!!!很想住看看 XD

以上，給大家參考，這部戲不僅成人演員們演技精湛，連孩子們也都演得很好，大大推薦，剩下4集了快跟我一起看~~~~

（以上圖片皆翻攝自JTBC）

▼《SKY CASTLE》衝擊第一集結尾。（影片來源：YouTube JTBC Drama）

太咪

我是結婚住在韓國的臺灣人─太咪，2002年喜歡上韓國，2012年結婚嫁到韓國，10多年來往返韓國─臺灣的次數已數不清，透過這15年來對韓國的喜愛與認識，要來分享這個國家在我眼中的一切給大家。看更多請到粉絲團【太咪瘋韓國】

想成為韓星爆爆特約寫手嗎？歡迎投稿報名【韓粉圈圈】►看更多太咪專欄文章

推薦閱讀

李榮浩搭高鐵遺失iPad！　深夜急PO文…求拾獲者「不要發出來」

小鬼「高鐵緊抱女神」被拍！　趴胸畫面曝光…網友全暴動

秦嵐撩起裙子…「超驚人高跟鞋」意外曝光　網一看嚇呆：踩高蹺？

「霸凌者燒死我的爸媽⋯」　高中少女報復同學血染雪地

周子瑜結束5天台灣假期！　「手上全是伴手禮」滿載回韓

《玩很大》試用期滿！小鬼卡關突爆「可能我被換掉」　網錯愕：真要走？

無尊砸百萬參戰飲料店　面子超大「根本綜藝大集合」

馮紹峰「窮追不捨」打動趙麗穎！　公開追愛2秘訣：這是最大智慧

泱泱崩壞照曝光…白癡公主「只看到胸」揭邪惡視角　網全歪樓：被輾壓了

17歲少女泡湯被揭「家醜房事」！醫幫她驗出2條線　表哥定格狂冒汗

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

李榮浩搭高鐵遺失iPad！　深夜急PO文…求拾獲者「不要發出來」

小鬼「高鐵緊抱女神」被拍！　趴胸畫面曝光…網友全暴動

秦嵐撩起裙子…「超驚人高跟鞋」意外曝光　網一看嚇呆：踩高蹺？

「霸凌者燒死我的爸媽⋯」　高中少女報復同學血染雪地

周子瑜結束5天台灣假期！　「手上全是伴手禮」滿載回韓

《玩很大》試用期滿！小鬼卡關突爆「可能我被換掉」　網錯愕：真要走？

無尊砸百萬參戰飲料店　面子超大「根本綜藝大集合」

馮紹峰「窮追不捨」打動趙麗穎！　公開追愛2秘訣：這是最大智慧

泱泱崩壞照曝光…白癡公主「只看到胸」揭邪惡視角　網全歪樓：被輾壓了

17歲少女泡湯被揭「家醜房事」！醫幫她驗出2條線　表哥定格狂冒汗

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

Sky Castle, 韓劇, 日韓風

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 《天空之城》SKY代表意義公開！拍攝地是真的豪宅社區
  2. 瑤瑤第一次去迪士尼就大哭！　「換得一家溫飽，但真的錯過太多」
  3. 「訂房先生」真實身分曝光！威廉王子學弟　擊敗8萬人演《變形4》
  4. 白冰冰《來去高雄》MV整碗捧走！　韓國網紅「看到自己出現」傻眼
  5. 孟美岐「整場演唱會都沒穿鞋」　原因曝光…粉絲心疼哭了！
  6. 李榮浩搭高鐵遺失iPad！　深夜急PO文…求拾獲者「不要發出來」
  7. 小鬼「高鐵緊抱女神」被拍！　趴胸畫面曝光…網友全暴動
  8. 鄭人碩新加玻奪亞洲電視獎視帝　爽喊：看到台灣實力
  9. 馮紹峰「窮追不捨」打動趙麗穎！　公開追愛2秘訣：這是最大智慧
  10. 新一：只親臉頰不夠…索吻小蘭畫面羞爆！　交往「關鍵簡訊」曝光

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【加入降價立刻通知你】

【加入降價立刻通知你】

還可以抽iPhone！

ETtoday給你好運第一發

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366