《天空之城》SKY代表意義公開！拍攝地是真的豪宅社區

我是結婚住在韓國的臺灣人─太咪，2002年喜歡上韓國，2012年結婚嫁..

文／太咪

《Sky Castle》，有人翻譯成天空之城，這部韓劇不知有多少人有看？最近是所有韓劇的話題第一，收視率也超高。

韓文片名是《SKY 캐슬》，很多人會疑問為何城堡用韓文拼音標示？但特別用英文標註SKY表示什麼？其實都是有寓意的，S是首爾大學縮寫、K是代表高麗大、Y則是延世大，這三所學校是南韓學子擠破頭想進的三大學校，也像天空一般高高在上，是很多人摸不著、碰不到的地方。

這部片雖然一開始我就有注意到，因為全都是演技派的演員，但起初看內容，老實說完全沒有任何興趣。

「大韓民國最棒的名門私立大學，這所大學的首任理事長在首爾近郊的樹林中，蓋了一區四層樓的歐風石造住宅，讓大學醫院的醫生們、法官、檢察官法學教授等人聚在一起居住，劇中的貴婦人們，掌握著財富、名譽、權力，與大韓民國上位圈前0.1%的老公們一起，想將子女培養成天下第一的王子公主們。」

這些子女們過著每天上課、下課、補習、再補習的生活，背負著父母給予的壓力與期望，有的孩子被逼得喘不過氣，有的孩子則是甘之如飴。因為講的是韓國上流社會的子女教育內容，原本我沒打算要看，但是看過的韓國姐姐跟我說真的超好看的（她也沒有小孩），雖然半信半疑，我還是跟阿載打開來看了，沒想到真的好好看～!!!!!

我們一口氣從第一集看到第十集，看得好過癮唷!!!!!!!!!!

天空之城中的最高階太太，她的兒子考上首爾大醫科，所有的太太都非常羨慕她，都想要知道她如何教孩子、如何給孩子安排活動，但她的兒子卻離家出走，並留下了一堆讓他母親心痛的日記。

日記中說盡他的痛苦，媽媽曾說考上首爾大醫科是她最大的心願，因此他考上了，圓了媽媽的夢想，所以就此離開。媽媽非常痛苦，結果選擇自殺身亡...之後，另一家人住進了天空之城，也有更多更多的故事....

裡面每一家人都有自己的故事，每一個角色都有自己的個性與人設，我覺得雖然有的地方看得很生氣、很無言，也覺得他們的生活好誇張，但我知道這是真實存在的...因為認識的醫生世家他們就是這樣過的...

戲中也有很多非常耐人尋味的地方！也能夠稍微研究一下上流社會的生活XD不過這部戲的重點應該是反映現在韓國的教育黑暗面吧，像機器一樣讀書、生活、沒有自我...所以很想跟大家推薦一下這部戲～有看這部的人一起來討論吧^^

這部戲第一集收視率只有1.7%，目前已衝到16.3%，完全是做口碑的呀！何況他不是在三大電視台，還是晚上十一點的連續劇，就知道有多受歡迎了!!!

另外提供劇中的天空之城所在地，拍攝地點在龍仁，是個叫「투스카니 힐스」的社區庭園住宅，裡面共有18戶，位在一個高爾夫球場內部，看新聞說這個社區就是走高級風，有社區專用APP、洗車及外燴服務，還可以租借相機與腳踏車，最小的是97坪，最大的是124坪，感覺好美喔!!!!!很想住看看 XD

以上，給大家參考，這部戲不僅成人演員們演技精湛，連孩子們也都演得很好，大大推薦，剩下4集了快跟我一起看~~~~

（以上圖片皆翻攝自JTBC）

▼《SKY CASTLE》衝擊第一集結尾。（影片來源：YouTube JTBC Drama）

太咪

我是結婚住在韓國的臺灣人─太咪，2002年喜歡上韓國，2012年結婚嫁到韓國，10多年來往返韓國─臺灣的次數已數不清，透過這15年來對韓國的喜愛與認識，要來分享這個國家在我眼中的一切給大家。看更多請到粉絲團【太咪瘋韓國】

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